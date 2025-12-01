День матери
Адвокат бьет тревогу из-за состояния арестованного чиновника

Адвокат Чемезова подала ходатайство об освидетельствовании его здоровья

Олег Чемезов Олег Чемезов Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Защита просит процедуру медицинского освидетельствования для бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, передает ТАСС. Адвокат ссылается на значительное ухудшение состояния здоровья своего подзащитного.

Состояние здоровья Чемезова, который содержится в СИЗО № 7 на территории УФСБ Челябинской области, продолжает ухудшаться. <…> Адвокат направила в администрацию СИЗО № 7 ходатайство о производстве освидетельствования Чемезова для установления факта невозможности его дальнейшего содержания под стражей, — сказано в сообщении.

По словам представителя защиты, у обвиняемого обострились хронические заболевания из-за ненадлежащих условий содержания. Адвокат отмечает критическую потерю веса и общее плохое самочувствие Чемезова.

Ранее защита блогера Артема Чекалина, обвиняемого в выводе 251,5 млн рублей в ОАЭ, ходатайствовала о замене ему меры пресечения, заявил адвокат Корней Подвойский. По его словам, мужчину надо освободить из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Кроме того, СК России отказал проживающему в Испании и находящемуся в международном розыске адвокату Борису Кузнецову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в прекращении уголовного дела. Оно тянется на протяжении 18 лет.

