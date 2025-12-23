Новый год-2026
23 декабря 2025 в 05:00

В ГД назвали преимущества возможного запрета мигрантам торговать алкоголем

Депутат Толмачев: запрет мигрантам продавать алкоголь снизит число преступлений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ограничение права мигрантов на продажу алкоголя сократит уровень преступности в России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев, комментируя соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. По его словам, это также позволит трансформировать трудовую сферу в пользу российских граждан.

Минтруд предлагает в 2026 году снизить допустимую долю иностранных работников в России. Проект постановления об этом представлен на общественное обсуждение. Во-первых, эта мера в русле тотального преобразования трудовой сферы в интересах российских покупателей, потребителей товаров и услуг и работников. А во-вторых, запрет мигрантам торговать алкоголем и табаком нацелен на перекрытие двух потенциально криминальных сфер, — пояснил Толмачев.

Как подчеркнула парламентарий, иностранцы нередко нарушают российское законодательство, что особенно важно в такой деликатной сфере, как торговля алкоголем, сигаретами и табачными изделиями. По словам депутата, продажа данных продуктов несовершеннолетним, распространение контрафактной продукции и игнорирование правил недопустимы.

Ранее зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что России нужна программа возвратной миграции, при которой иностранцы должны приезжать на заработки, а после завершения договора возвращаться домой. Кроме того, по его словам, важно привлекать квалифицированных специалистов, а не разнорабочих.

