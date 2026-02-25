Британия «приютила» у себя украинский военный завод Залужный: Украина открыла первый оборонный завод в Великобритании

В Великобритании начал работу первый украинский оборонный завод — производственный комплекс компании Ukrspecsystems, специализирующейся на выпуске беспилотников, сообщил посол Украины в королевстве Валерий Залужный. По словам бывшего главкома ВСУ, запуск производства на британской территории имеет глубокую стратегическую логику.

Залужный пояснил, что центр инженерной экспертизы останется на Украине, а само производство интегрируют в британское оборонное пространство. Он подчеркнул, что таким образом создается новое качество партнерства, когда союзники формируют общую промышленную базу безопасности. Это позволит укрепить сотрудничество между странами в оборонной сфере, считает экс-главком.

Ранее политолог и политтехнолог Михаил Павлив заявил, что Британия делает ставку на Залужного, потому что президент Украины Владимир Зеленский проиграет на возможных выборах любому ставленнику американского лидера Дональда Трампа. Он отметил, что публичная активность бывшего главкома — это начало его избирательной кампании.