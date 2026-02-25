Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 18:31

Британия «приютила» у себя украинский военный завод

Залужный: Украина открыла первый оборонный завод в Великобритании

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Великобритании начал работу первый украинский оборонный завод — производственный комплекс компании Ukrspecsystems, специализирующейся на выпуске беспилотников, сообщил посол Украины в королевстве Валерий Залужный. По словам бывшего главкома ВСУ, запуск производства на британской территории имеет глубокую стратегическую логику.

Залужный пояснил, что центр инженерной экспертизы останется на Украине, а само производство интегрируют в британское оборонное пространство. Он подчеркнул, что таким образом создается новое качество партнерства, когда союзники формируют общую промышленную базу безопасности. Это позволит укрепить сотрудничество между странами в оборонной сфере, считает экс-главком.

Ранее политолог и политтехнолог Михаил Павлив заявил, что Британия делает ставку на Залужного, потому что президент Украины Владимир Зеленский проиграет на возможных выборах любому ставленнику американского лидера Дональда Трампа. Он отметил, что публичная активность бывшего главкома — это начало его избирательной кампании.

Украина
Великобритания
Валерий Залужный
заводы
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вэнс раскрыл секрет успеха мирного решения конфликта на Украине
Полицейский участок откроют в доме, где родился Гитлер
Военэксперт раскрыл опасность мин ВСУ с неконтактными радиовзрывателями
В Кремле оценили угрозу ядерных планов Британии и Франции
Дипломат раскрыла истинный смысл антироссийской агрессии Европы
В убийстве экс-советника Януковича нашли явный украинский след
Кардиолог раскрыл, как проявляется ложная гипертония
Военэксперт объяснил, почему круговая оборона Одессы не поможет ВСУ
Дрон ВСУ ранил ребенка в российском регионе
Черногория, съемки с Киркоровым, замужество: как живет Елена Корикова
Кровавая рвота: любовь к коле довела подростка до госпитализации
Военэксперт оценил перспективы новых мин ВСУ с радиовзрывателями
Вэнс раскрыл новые детали хода переговоров с Россией и Украиной
Стало известно, кого Бероев выбрал вместо Алферовой
Лукашенко прибыл в Москву
«В одной постели с Ермаком»: в ГД рассказали о сложном выборе Зеленского
«Ребята сбрендили»: политолог о возможной передаче Украине ядерного оружия
Новая объездная дорога появится под Петербургом
Опасные мины и побег ВСУ с Днепра: новости СВО к вечеру 25 февраля
Пескова не удивила реакция Британии на «ядерное» расследование России
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.