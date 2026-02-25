Удар по химзаводу, 35 жертв, 18 лет за госизмену: ВСУ атакуют РФ 25 февраля

Удар по химзаводу, 35 жертв, 18 лет за госизмену: ВСУ атакуют РФ 25 февраля

За прошедшие сутки над Россией сбили 82 украинских беспилотника. В Брянской области противник ударил по фельдшерскому пункту, школе и пассажирскому автобусу. Под Белгородом погиб мирный житель. В Смоленской области БПЛА ударили по заводу, есть жертвы. Уроженка Санкт-Петербурга получила 18 лет лишения свободы за подготовку теракта по указанию украинских спецслужб. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Более 80 украинских БПЛА сбили над Россией за сутки

В Минобороны РФ сообщили, что накануне в период с 09:00 до 14:00 два беспилотника сбили над Татарстаном. Столько же воздушных целей уничтожили над акваторией Черного моря.

За следующие шесть часов были нейтрализованы еще девять дронов ВСУ, уточнили в военном ведомстве. Восемь из них ликвидировали над Крымом, один — над Курской областью.

В ночь на 25 февраля силы ПВО уничтожили над Россией 69 украинских беспилотников, заявили в Минобороны. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись девять регионов страны.

В частности, 24 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, 18 — над Крымом, 14 — над Смоленской областью. По три дрона сбили над Тульской, Орловской областями и над Черным морем. По одному беспилотнику уничтожили над Курской, Калужской, Белгородской областью, а также над Московским регионом, добавили в военном ведомстве.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Как дроны ВСУ «охотятся» на мирных жителей в Брянской области

В Брянской области дроны-камикадзе атаковали пассажирский автобус в поселке Белая Березка, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его данным, пострадавших нет. Кроме того, БПЛА ударили по движущемуся автомобилю в том же населенном пункте.

«К сожалению, ранены мирные жители. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — заявил Богомаз.

Он добавил, что мирная жительница получила тяжелые ранения в селе Истопки Климовского района. Ее доставили в больницу. Богомаз также сообщил, что ВСУ атаковали трансформаторы и линии электропередач в Климовском и Погарском районах. Там ведутся восстановительные работы. В селе Курковичи в результате налета дронов-камикадзе было полностью уничтожено здание фельдшерско-акушерского пункта, сообщил Богомаз.

Кроме того, ВСУ вновь ударили по школе в селе Новая Погощь, уточнил глава региона. По его данным, здание было сильно повреждено в результате атаки. В Минобороны РФ не комментировали информацию о последствиях атак противника на Брянскую область.

Глава Белгородской области назвал число жертв среди населения в результате атак ВСУ

В районе села Чайки Белгородского округа в результате удара БПЛА погиб мирный житель, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль.

«От полученных ранений водитель скончался на месте. Транспортное средство повреждено», — сказал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава региона добавил, что еще один мирный житель пострадал в селе Никольском Белгородского округа, где FPV-дрон ударил по автомобилю. Водитель самостоятельно обратился в городскую больницу Белгорода.

«У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации отказался. Машина повреждена», — сказал Гладков.

По его данным, оперативная обстановка в приграничье Белгородской области остается крайне сложной. С начала 2026-го в регионе погибли 35 мирных жителей, 239 человек получили ранения. Гладков подчеркнул, что эти показатели почти втрое выше, чем годом ранее.

«Количество поврежденных машин выросло в два раза. Число поврежденных и разрушенных домов осталось на том же уровне — более тысячи», — добавил губернатор.

В Минобороны РФ не комментировали информацию Гладкова об атаках ВСУ на Белгородскую область.

Саперы разминировали более 150 тысяч гектаров земли в Курской области

За прошедшие сутки над Курской областью сбили 17 беспилотников различного типа, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн. Один БПЛА сбросил взрывное устройство.

«22 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. В результате атаки в селе Акимовка Рыльского района уничтожен автомобиль», — сказал он.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

По словам Хинштейна, погибших и пострадавших нет. Губернатор отметил, что саперы проводят работы по разминированию Курской области. Они уничтожили более 2,8 млн взрывоопасных предметов и очистили 151 тыс. гектаров земли.

«Уже разминировано почти 18,5 тысячи зданий, 880 километров дорог. Эта работа будет продолжена», — заявил Хинштейн.

По его словам, очистка территории является обязательным условием для возвращения жителей и начала полноценного восстановления региона. В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Курскую область.

В Смоленской области ВСУ ударили по заводу и убили рабочих

Как минимум четыре человека погибли в результате атаки БПЛА на завод по производству удобрений в Смоленской области, сообщили СМИ. На предприятии вспыхнул пожар.

Налет дронов произошел рано утром в Дорогобужском районе, где находится завод. Из четырех погибших трое — спасатели, которые прибыли тушить пожар. Кроме того, четырех человек доставили в областную больницу с тяжелыми травмами.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Украинская шпионка получила 18 лет тюрьмы за подготовку теракта

Южный окружной военный суд приговорил уроженку Санкт-Петербурга Анастасию Донову к 18 годам колонии за госизмену, сообщила пресс-служба инстанции. Женщину признали виновной в шпионаже и подготовке теракта. Суд отправил Донову в колонию общего режима и оштрафовал на 500 тысяч рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ноябре 2024 года Донова с подругой связались с сотрудниками украинской разведки в Выборге. Получив задание, они приехали в Ростов-на-Дону, где в течение нескольких месяцев следили за командирами ВС РФ и должностным лицом из ЛНР. Женщины фотографировали дома, машины и маршруты военачальников, а также наблюдали за их семьями.

Кроме того, Донова получила задание сделать взрывное устройство. Она купила необходимые компоненты и хранила их в квартире.

Читайте также:

«Торнадо» разнес военные склады ВСУ: успехи ВС РФ к утру 25 февраля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 февраля

Усольцевы были связаны с Эпштейном? Последние новости о поисках 25 февраля