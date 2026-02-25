В Белгородской области назвали число убитых ВСУ мирных жителей Гладков: 35 жителей Белгородской области погибли из-за ВСУ с начала года

Белгородская область с начала 2026 года понесла потери из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в общей сложности погибли 35 мирных жителей. Еще 239 человек были ранены.

У нас огромные потери. <...> Почти втрое рост по сравнению с 2025 годом. Количество поврежденных машин выросло в два раза. Количество поврежденных и разрушенных домов осталось на том же уровне — более тысячи, — признал Гладков.

Он добавил, что оперативная обстановка в приграничье Белгородской области по-прежнему остается крайне сложной. Глава региона заверил, что предпринимаются все меры, которые есть в распоряжении муниципальной власти.

Сложно, очень сложно начался 2026 год, — констатировал Гладков.

Ранее жители Брянской области пострадали в результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, травмы получили мужчина и женщина, которые ехали в машине.