24 февраля 2026 в 10:44

В МИД раскрыли число жертв атак ВСУ за неделю

Мирошник: 14 мирных жителей погибли от атак ВСУ за неделю

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
За неделю с 16 по 22 февраля в результате атак ВСУ погибли 14 мирных жителей России, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родиона Мирошника. Он представил данные о числе раненых и масштабах ударов по гражданским объектам.

За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 118 мирных жителей: ранены 104 человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли 14 человек, — говорится в еженедельном докладе Мирошника.

За отчетный период украинские вооруженные формирования выпустили по гражданским объектам на территории России не менее 3846 боеприпасов. Он отметил, что удары затронули несколько регионов.

По его словам, вооруженные формирования Украины продолжили наносить дронные, артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях. В этих регионах зафиксировали наибольшее число пострадавших среди мирного населения.

Мирошник заявил, что атаки также затронули 16 российских регионов, расположенных на значительном удалении от зоны боевых действий. Он указал, что удары с применением беспилотных летательных аппаратов чаще всего приводили к гибели и ранениям гражданских лиц. По его данным, за неделю в результате налетов украинских БПЛА пострадали 94 мирных жителя, что составило около 79% от общего числа пострадавших.

Ранее появилась информация, что в Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при ударе беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, с минно-взрывными и осколочными ранениями их доставили в больницу.

