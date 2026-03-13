Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 18:51

Двое жителей Курской области пострадали от атаки ВСУ

В Рыльске два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате удара украинского дрона по Рыльску Курской области двое человек получили травмы, им была оказана медицинская помощь, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавшие от госпитализации отказались.

Подлые удары нацистов продолжаются. Вражеский дрон нанес удар по городу Рыльску. В результате атаки ранены два человека. У 52-летнего мужчины осколочное непроникающее ранение головы и акубаротравма. У 48-летней женщины осколочное ранение головы, плеча и акубаротравма, — говорится в сообщении.

Ранее в Белгородской области были зафиксированы три атаки беспилотников ВСУ, в результате которых пострадали три мирных жителя. В селе Ржевка атаковали автомобиль, а мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, после чего он был доставлен в больницу Белгорода. В селе Отрадном тоже пострадала машина, женщина получила минно-взрывные, баротравматические и осколочные ранения. В Грайворонском округе женщина и мужчина получили ранения, лечение будет амбулаторным.

Курская область
атаки ВСУ
пострадавшие
мирные жители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.