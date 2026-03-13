Трое мирных жителей Белгородской области пострадали от атак ВСУ

В Белгородской области три округа подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в результате чего трое мирных жителей получили ранения, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Так, в селе Ржевка Шебекинского округа дрон ударил по авто, в результате чего пострадал мужчина.

В селе Ржевка Шебекинского округа от удара беспилотника по легковому автомобилю ранен мужчина. <...> Еще один беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Отрадное Белгородского округа. В городской больнице №2 г. Белгорода мужчине диагностировали минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения грудной клетки и ноги, — говорится в сообщении.

В Грайворонском округе БПЛА атаковал женщину, она получила минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения. Ее перевезут в больницу Белгорода. В Шебекинском округе мужчину с серьезными ранениями доставили в местную ЦРБ. Жителю Белгородского округа госпитализация не потребовалась, лечение будет амбулаторным.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о ранении двух мирных жителей в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в Васильевке. По его словам, дрон атаковал автомобиль ВАЗ-2115 на въезде в город.