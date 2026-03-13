Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 13:35

Трое мирных жителей Белгородской области пострадали от атак ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В Белгородской области три округа подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в результате чего трое мирных жителей получили ранения, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Так, в селе Ржевка Шебекинского округа дрон ударил по авто, в результате чего пострадал мужчина.

В селе Ржевка Шебекинского округа от удара беспилотника по легковому автомобилю ранен мужчина. <...> Еще один беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Отрадное Белгородского округа. В городской больнице №2 г. Белгорода мужчине диагностировали минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения грудной клетки и ноги, — говорится в сообщении.

В Грайворонском округе БПЛА атаковал женщину, она получила минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения. Ее перевезут в больницу Белгорода. В Шебекинском округе мужчину с серьезными ранениями доставили в местную ЦРБ. Жителю Белгородского округа госпитализация не потребовалась, лечение будет амбулаторным.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о ранении двух мирных жителей в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в Васильевке. По его словам, дрон атаковал автомобиль ВАЗ-2115 на въезде в город.

Белгородская область
пострадавшие
ВСУ
атаки
мирные жители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа главная причина экономического упадка Евросоюза
Раскрыто, выйдут ли США из переговоров по Украине из-за войны с Ираном
Ушел из жизни звезда «Ворониных» и «Склифасовского»
Посол рассказал, сколько россиян не могут вернуться домой из Таиланда
Юрист ответил, кого могут не принять на работу из-за видимых татуировок
100-летняя женщина поделилась секретом долголетия
Суд вынес приговор публично оправдывавшему теракт в «Крокусе»
Ученые сделали неприятное открытие о детях от курящих отцов
Киев намеревался обесточить ЗАЭС еще в 2022 году
Финансист рассказала о концепции «бережливого шика»
«Пятёрочка» запустила станции для заваривания лапши
Россиянам рассказали, когда ожидать пробуждения змей
В Росатоме ответили, сможет ли Украина получать электричество с ЗАЭС
«Американцы с евреями столько проблем создали»: Лукашенко о войне в Иране
В Нью-Мексико нашли кость одного из крупнейших тираннозавров
Покупатели по всему миру выстроились в очередь за российской нефтью
Снежная масса с крыши смяла машину с водителем внутри
Дмитриев поставил Каллас в неудобное положение после слов о Трампе
Трамп окончательно разочаровался в одном из давних союзников США
«Два лагеря»: политолог о словах Каллас про желание США разделить Евросоюз
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.