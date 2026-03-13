«Разорвать в клочья еще с Обамы»: в России ответили на планы США и ЕС

«Разорвать в клочья еще с Обамы»: в России ответили на планы США и ЕС Депутат Чернышов: США и ЕС хотят уничтожить экономику России по старым учебникам

Брюссель и Вашингтон хотят уничтожить российскую экономику по старым учебникам и методичкам, заявил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов. По его словам, которые приводит ИС «Вести», они плохо понимают механизм ее работы.

Они работают по учебникам и старым методичкам, которыми они пытаются разорвать экономику России в клочья еще с Обамы. Уже и Байдена пережили, и самого Обаму пережили, да и других переживем, — отметил он.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал в соцсети X созданное с помощью ИИ фото президента РФ Владимира Путина, выгуливающего президента США Дональда Трампа на поводке, как собаку. Изображение сопровождается цитатой из заявления Минфина США об ослаблении санкций против российской нефти с целью расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок.

Однако в самой Европе тоже недовольны внешнеполитическим курсом Вашингтона. В частности, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас обвинила США в использовании тактики, которую применяют враги ЕС. Речь идет о разделении ЕС.