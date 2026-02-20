Трамп покажет миру инопланетян? Что известно миру об НЛО, при чем тут Обама

Трамп покажет миру инопланетян? Что известно миру об НЛО, при чем тут Обама

Президент США объявил, что рассекретит материалы о контактах с инопланетной жизнью, которые есть у Пентагона. Что произошло, какими данными располагают США, что говорили мировые лидеры?

Что сказал Трамп, когда рассекретят материалы об НЛО

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил, что даст приказ рассекретить данные Пентагона о контактах с инопланетянами.

«Основываясь на огромном проявленном интересе, я прикажу министру войны (Питу Хегсету) и другим начать процесс выявления и публикации государственных документов, связанных с инопланетной и внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями (UAP) и неопознанными летающими объектами (НЛО), а также всей другой информацией, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ», — объявил Трамп.

Подход Пентагона и разведки США к проблеме НЛО изменился в 2021 году: был опубликован доклад UAP Report, в котором рассматривался вопрос о неопознанных воздушных феноменах (UAP, так предложили называть «летающие тарелки» вместо НЛО). По оценкам экспертов, доклад сыграл важную роль в «легализации» информации о наблюдениях загадочных объектов в небе: теперь американские военные могли не опасаться, что в случае, если они заявят об обнаружении летающих тарелок, их объявят сумасшедшими или не справляющимися со своими задачами. UAP были признаны реальным, но пока не объясненным явлением.

При чем здесь Обама, что он сказал об инопланетянах

Всплеск интереса к теме инопланетян в 2026 году произошел после того, как экс-президент США Барак Обама объявил, что «они существуют» в подкасте у No Lie у Брайана Тайлера. Обама пошутил, что первое, что сделал, став президентом в 2008 году, приказал представить ему всю информацию о контактах с инопланетянами.

Барак Обама Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

«Они реальны. Но я их не видел. Их не держат в… Зоне 51 (засекреченная авиабаза ВВС США в Неваде, где якобы хранилась захваченная „летающая тарелка“. — NEWS.ru). Там нет никакого „подземного ангара“, если только это все не часть грандиозного заговора и это скрыли даже от президента США», — объявил Обама 15 февраля.

В ответ Трамп обвинил Обаму в разглашении секретной информации.

«Я не знаю, существуют они или нет. Но точно скажу, он разгласил секретную информацию. Он не должен был так поступать, это большая ошибка. Он получил эти данные из секретной информации», — заявил Трамп корреспонденту Fox News 19 февраля.

Спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter) в шутку предположил, что инопланетянин — это сам Обама.

«Как и обещали, для большого финала сезона припасли инопланетян. Возможно, Обама — один из них, наряду с лидерами ЕС и Великобритании, — это объясняло бы их попытки подорвать западную цивилизацию изнутри, — написал Дмитриев.

В соцсетях предполагают, что Трамп решил использовать тему НЛО, чтобы отвлечь СМИ от скандала с «файлами Эпштейна».

«Опубликуют, что надо, а не что есть», «Отвлекают внимание от „острова скелетов в шкафу“», — делятся мнениями в комментариях Telegram.

«Некоторые эксперты считают, что шумиха с инопланетянами поднимается, чтобы отвлечь публику от чего-то более важного, например от готовящейся атаки на Иран», — отмечают другие.

Был ли контакт с инопланетянами? Что говорили мировые лидеры

Тема неопознанных летающих объектов стала популярной после так называемого инцидента в Розуэлле в июле 1947 года. Тема стала очень популярна в СМИ. Уже вскоре по поводу летающих тарелок был вынужден высказаться президент США Гарри Трумэн.

«Я заверяю вас, летающие тарелки, если они существуют, не созданы ни одной страной на Земле», — объявил он в 1950 году.

Гарри Трумэн Фото: KEYSTONE Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Джеральд Форд в 1966 году требовал от конгресса провести расследование после серии наблюдений НЛО в Мичигане. ВВС США тогда объявили загадочные «сияющие диски» и «удлиненные объекты» «вспышками из-за болотного газа», что вызвало недовольство СМИ и населения.

Президент Рональд Рейган в 1987 году заявил в ООН, что нападение пришельцев могло бы принести пользу народам Земли.

«Возможно, нам нужна какая-то внешняя мировая угроза… Я иногда думаю, как быстро исчезли бы наши мировые разногласия, если бы мы столкнулись с угрозой извне», — отметил Рейган.

«Инопланетяне существуют, человечеству стоит опасаться их нашествия», — утверждал польский лидер Лех Валенса.

Telegram-канал «Мэйдэй. Хроники пикирования» обратил внимание, что в 2020-х годах тема инопланетян стала вновь популярной.

«Часто пошло. ООН зачем-то потребовалось обновить „Протокол первого контакта“, ЦБ Великобритании [направил письмо] „стоит приготовиться к хаосу“ [в случае контакта с инопланетянами], слив про „Трамп раскроет контакт на 250 лет США“, заявление Обамы, Спилберг вон снял „День раскрытия“. Наши, кстати, рационально молчат. На тему планетян Путин отвечал однажды, в 2017 году он сказал: „Вселенная бесконечна, вероятность других цивилизаций велика, но прямого контакта не было“. Медведев в 2012 пошутил о передаче вместе с „чемоданчиком“ папки про НЛО и посоветовал смотреть „Людей в черном“. Ельцину было ну совсем не до НЛО, но при нем были рассекречены советские программа „Сетка-АН“, директива № 316 и утекал протокол „Визит“ с изоляцией места посадки любой ценой и допуском применения ядерного оружия „если окажется опасным“. От Горбачева американские СМИ получили 18-минутный (!) ответ, суть которого „вселенная велика, вероятность есть, мне не докладывали“», — перечислил автор канала.

Читайте также:

Загадочный авиалайнер прилетел из США в Россию: необъявленный посол Трампа?

Николаев горит, автобусы забиты «грузом-200»: удары по Украине 20 февраля

Сердце не выдержало: умер солист Shortparis Николай Комягин, последние дни