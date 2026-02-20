Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 06:30

Трамп пообещал опубликовать данные Пентагона об инопланетянах

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО. Он пояснил в соцсети Truth Social, что наблюдает огромный интерес со стороны общества к этому вопросу.

Учитывая огромный интерес, я поручу министру войны и другим ответственным структурам начать процесс определения и публикации правительственных материалов, связанных с инопланетянами, внеземной жизнью, неопознанными летающими феноменами и неопознанными летающими объектами, — отметил он.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен официально подтвердить контакты с внеземными цивилизациями, сделав заявление, которое эксперты называют «самым важным в истории человечества». Портал Daily Star со ссылкой на американского режиссера-документалиста Марка Кристофера Ли заявил, что выступление запланировано на 8 июля 2026 года. Дата приурочена к годовщине знаменитого инцидента с «летающей тарелкой» в Розуэлле.

До этого на территории Розуэлльского авиационного центра в американском штате Нью-Мексико произошел сильный пожар. Возгорание возникло вблизи ангара № 84, где, согласно городской легенде, хранятся обломки неопознанного летающего объекта.

США
НЛО
Дональд Трамп
инопланетяне
