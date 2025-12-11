Мировую известность город приобрел в связи с «Розуэлльским инцидентом» 1947 года, одним из наиболее известных происшествий, рассматриваемых как обнаружение неопознанных летающих объектов (НЛО)

Помещение с «обломками НЛО» загорелось в США Daily Mail: в США загорелся авиацентр, в котором якобы находятся обломки НЛО

На территории Розуэлльского авиационного центра в американском штате Нью-Мексико произошел сильный пожар. Возгорание возникло вблизи ангара №84, где, по легенде, хранятся обломки неопознанного летающего объекта, сообщает газета Daily Mail.

Пламя охватило здание, расположенное в непосредственной близости от ангара с мистической репутацией. В этом сооружении, согласно популярной конспирологической теории, с 1947 года находятся фрагменты инопланетного космического корабля. Рядом с местом пожара хранились кислородные баллоны и другие опасные материалы, что создавало угрозу взрыва.

В связи с этим власти существенно расширили периметр безопасности и провели срочную эвакуацию местных жителей. В настоящее время пожарным удалось локализовать возгорание, и, по предварительным данным, пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Польше развернулась масштабная операция по поиску неопознанного летательного аппарата, который, предположительно, разбился на юго-востоке страны. Она началась после того, как Польское агентство аэронавигационного обслуживания сообщило об инциденте. Пролет неопознанного объекта также подтвердил и местный житель. Полицейские серьезно отнеслись к этим сообщениям, но никаких обломков, повреждений и других доказательств не обнаружили.