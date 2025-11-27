День матери
27 ноября 2025 в 03:46

В небе над прибалтийской республикой заметили неопознанные объекты

ТАСС: аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанных объектов в небе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Воздушное пространство над аэропортом Вильнюса экстренно закрыли для гражданских рейсов, передает ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерской службе. Причиной стали неопознанные объекты, зафиксированные в небе. Эта ситуация усугубила и без того сложную обстановку, сложившуюся из-за инцидента с польским самолетом.

Аэропорт был парализован на протяжении многих часов. Сначала его работа была остановлена из-за того, что прибывший из Варшавы лайнер в условиях сильного снегопада съехал с взлетно-посадочной полосы. После этого воздушная гавань столкнулась с новой угрозой.

С 20:30 по местному времени (21:30 мск) полеты в воздушной зоне столичного аэропорта прекращены из-за фиксации в небе «неопознанных объектов», — рассказал источник агентства.

В начале осени стало известно, что аэропорт Вильнюса утром приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта в небе. После короткой паузы ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты, задержек в расписании почти не возникло. Природа НЛО пока не установлена. Выдвигалось предположение, что это могло быть метеоявление.

НЛО
Вильнюс
аэропорты
ограничения
