09 сентября 2025 в 20:47

Работу аэропорта Вильнюса парализовал НЛО

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта

Главный фасад Вильнюсского международного аэропорта Главный фасад Вильнюсского международного аэропорта Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Вильнюса утром 9 сентября временно приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта в небе, сообщает телеканал TV3 со ссылкой на национальный центр антикризисного управления. После короткой паузы ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты, задержек в расписании почти не возникло.

По информации центра, появление неопознанного объекта парализовало работу одного из самых крупных аэропортов региона. Природа НЛО пока не установлена. Существует предположение, что это могло быть метеоявление. Для выяснения всех обстоятельств проведут расследование.

Ранее в аэропорту Тамбова (Донское) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, проводятся необходимые мероприятия для скорейшего восстановления работы. Он порекомендовал пассажирам уточнять информацию о рейсах у перевозчиков.

Позднее аналогичные ограничения ввели в аэропорту Сочи. Меры были приняты также в стандартном порядке для гарантии безопасности воздушного движения.

Литва
аэропорты
НЛО
Вильнюс
