Трамп встретит Новый год на торжественной вечеринке

Администрация Дональда Трампа анонсировала торжественную вечеринку по случаю Нового года в Белом доме. Празднование состоится 31 декабря в 19:30 по местному времени (1 января в 03:30 мск), уточнила пресс-служба Белого дома.

Президент присутствует на вечеринке в канун Нового года, — указано в графике американского лидера.

Организаторы мероприятия подтвердили, что празднование пройдет в присутствии журналистов пресс-пула. Это позволит представителям СМИ освещать атмосферу торжества и фиксировать возможные заявления американского лидера перед наступлением 2026 года. Традиционно такие приемы становятся знаковыми событиями, собирающими высокопоставленных гостей из окружения президента.

При этом первый день нового года Дональд Трамп планирует провести без публичной активности. На 1 января в официальном расписании президента никаких мероприятий и встреч не запланировано.

Ранее российский лидер Владимир Путин направил Трампу поздравительную телеграмму по случаю Рождества и наступающего 2026 года. Это послание последовало за телефонным разговором лидеров, состоявшемся 28 декабря.