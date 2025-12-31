Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 10:35

Трамп встретит Новый год на торжественной вечеринке

Белый дом анонсировал праздничную вечеринку Дональда Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Администрация Дональда Трампа анонсировала торжественную вечеринку по случаю Нового года в Белом доме. Празднование состоится 31 декабря в 19:30 по местному времени (1 января в 03:30 мск), уточнила пресс-служба Белого дома.

Президент присутствует на вечеринке в канун Нового года, — указано в графике американского лидера.

Организаторы мероприятия подтвердили, что празднование пройдет в присутствии журналистов пресс-пула. Это позволит представителям СМИ освещать атмосферу торжества и фиксировать возможные заявления американского лидера перед наступлением 2026 года. Традиционно такие приемы становятся знаковыми событиями, собирающими высокопоставленных гостей из окружения президента.

При этом первый день нового года Дональд Трамп планирует провести без публичной активности. На 1 января в официальном расписании президента никаких мероприятий и встреч не запланировано.

Ранее российский лидер Владимир Путин направил Трампу поздравительную телеграмму по случаю Рождества и наступающего 2026 года. Это послание последовало за телефонным разговором лидеров, состоявшемся 28 декабря.

США
Новый год
Белый дом
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам перечислили противопоказания для шампанского
Москву заметет снегом к Новому году
Россиянам рассказали, как избежать пищевого отравления на новогоднем застолье
Москвичей предупредили о «сибирских» новогодних каникулах
«Пусть тыл будет надежным»: Дед Мороз обратился к военнослужащим СВО
Почему не работает WhatsApp 31 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Лукашенко жестко прошелся по Украине из-за атаки на резиденцию Путина
Инфляция, цены, зарплаты в 2025-м: подвели главные экономические итоги года
Московский Дед Мороз назвал три запретных действия в новогодние праздники
Врач назвала главную ошибку, которую совершают все за новогодним столом
Грузовик с соломой раздавил внедорожник с водителем внутри и попал на видео
В Италии призвали провести выборы на Украине
«Крестный отец ИИ» выступил против прав для нейросетей
«Монстр дышит в затылок»: Захарова о детище Запада
Как отмечать Новый год, чтобы не загреметь в кутузку: простые советы
Советский торт «Графские развалины» по ГОСТу: безупречно
Шеф-повар поделился рецептом идеальной селедки под шубой
Магнитные бури сегодня, 31 декабря: что завтра, проблемы с ЖКТ, стресс
Раскрыто, прекратят ли ВСУ атаки на мирные объекты РФ после критики США
В американском штате произошло землетрясение
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.