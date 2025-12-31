Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 12:04

«Провокация на фоне переговоров»: Рахмон осудил атаку на резиденцию Путина

Путин и Рахмон обсудили атаку дронов ВСУ на резиденцию президента

Эмомали Рахмон Эмомали Рахмон Фото: kremlin.ru
Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили атаку украинских беспилотников на резиденцию российского лидера в Новгородской области, сообщает Кремль. Рахмон решительно осудил действия Киева.

Особо отмечено, что эта грубая провокация совершена на фоне интенсивных российско-американских контактов по мирному урегулированию украинского кризиса. Обменявшись мнениями по поводу этой безрассудной выходки Киева, лидеры тепло поздравили друг друга с наступающим новым, 2026 годом, — говорится в сообщении.

До этого лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку ВСУ на резиденцию «дичайшим терроризмом» на высшем государственном уровне. По его словам, его интересует вопрос, кому могло понадобиться такое нападение.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сделал роковой шаг, допустив атаку ВСУ на резиденцию Путина. По его словам, Россия не останется равнодушной к таким действиям.

Атака украинских беспилотников на резиденцию президента России в Новгородской области произошла в ночь на 29 декабря. ВСУ задействовали 91 БПЛА. Все они были успешно нейтрализованы средствами противовоздушной обороны.

Владимир Путин
Таджикистан
политика
атаки
