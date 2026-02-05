Жителям Таджикистана стало доступно «детище» Маска

Сервис спутникового интернета Starlink от компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска начал работу в Таджикистане. Система предназначена для обеспечения высокоскоростного доступа в Сеть даже в отдаленных и труднодоступных районах, написано в официальном аккаунте проекта в социальной сети X.

Компания SpaceX продолжает расширять географию покрытия своей спутниковой группировки. Теперь к списку стран, где доступен сервис Starlink, присоединился Таджикистан. Оператор связи официально подтвердил этот факт, разместив короткое, но емкое сообщение для пользователей.

Высокоскоростной интернет с низкой задержкой Starlink теперь доступен в Таджикистане, — уточнили в компании.

Starlink — это глобальная спутниковая сеть, которая использует орбитальную группировку из тысяч аппаратов для передачи данных. Ее ключевым преимуществом является возможность предоставления широкополосного интернета в любой точке земного шара, что особенно актуально для регионов со слабо развитой наземной инфраструктурой связи.

Ранее сообщалось, что китайские инженеры разработали уникальный компактный генератор для микроволнового оружия, способного воздействовать на низколетящие космические аппараты, включая спутники Starlink. Устройство TPG1000Cs было создано в Северо-Западном институте ядерных технологий.