05 февраля 2026 в 21:54

«Худший кошмар»: Китай объявил о создании «убийцы» Starlink

SCMP: Китай создал первое в мире микроволновое оружие против спутников

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Китайские инженеры разработали уникальный компактный генератор для микроволнового оружия, способного воздействовать на низколетящие космические аппараты, включая спутники Starlink. Как сообщило издание South China Morning Post, устройство TPG1000Cs было создано в Северо-Западном институте ядерных технологий.

Оно способно генерировать рекордную мощность в 20 гигаватт в течение целой минуты. При длине четыре метра и массе пять тонн генератор достаточно мобилен для размещения на различной технике — от грузовиков до самолетов. По оценкам экспертов, наземная система мощностью от 1 ГВт уже может серьезно нарушить работу спутников на низкой околоземной орбите.

Оно может стать худшим кошмаром для Starlink, — утверждают журналисты.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что российские подводные аппараты «Посейдон», а также ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» не имеют аналогов в США. По его словам, существующий научный и технический потенциал России позволяет избежать новой гонки вооружений. Эксперт подчеркнул, что все планы президента США Дональда Трампа о «Золотом куполе» бессмысленны, поскольку у РФ есть в том числе крылатые ракеты «Буревестник».

