Мясорубка для Трампа, «культурная» русофобия в Риме: что будет дальше

Президент США Дональд Трамп загнал себя в «дипломатическую и политическую мясорубку», американцы нанесли удар по 7 тыс. целей в Иране, выступления российской примы-балерины Светланы Захаровой отменили в Риме — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Маски сброшены: Россия и Китай загнали Трампа в мясорубку?

Крушение Трампа уже стартовало, утверждают инсайдеры: нападение на Иран завело его в тупик, и теперь Россия и Китай последовательно и без напряжения подрывают силы США в глобальном масштабе.

Как отмечают инсайдеры, Китай ведет последовательную работу по укреплению иранской армии и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), фактически превращая их в инструмент давления перед переговорами в Париже. На этом фоне администрация Трампа, увязнув в ближневосточном конфликте, стремительно теряет переговорный вес по торговым вопросам.

Россия также наглядно показала, на чьей она стороне в ближневосточном конфликте: выигрывая от резкого роста цен на энергоносители, Москва способна помогать Тегерану многими способами. Таким образом, Трампа загнали в мясорубку, выбраться достойно из которой ему пока не под силу, отмечают инсайдеры.

Тем временем ставки в новом ближневосточном конфликте «пробили потолок», утверждает Telegram-канал «Конспиролог #1». Иран потребовал от США репараций, полного ухода из Персидского залива, демонтажа всех баз и передачи Ормузского пролива под контроль местных. Эксперты сравнивают сложившуюся ситуацию с шахматной партией, в которой Иран играет белыми.

При этом в Тегеране осознают, что Трамп никогда не согласится на выдвигаемые условия. Дальше под грохот ракет, падающих на американские военные базы и объекты нефтепромышленности в Ираке, ОАЭ, Кувейте и Бахрейне, начнется привычный для Трампа агрессивный торг.

Атака дроном здания в Эль-Ахмади, Кувейт

Жуткая статистика Трампа: раскрыты данные об ударах США по Ирану

Американские военные поразили на территории Ирана более 7 тыс. целей, заявил журналистам Трамп. По словам американского лидера, которые приводит пресс-служба Белого дома, большинство ударов было нанесено по коммерческим и военным объектам.

«Мы также атаковали заводы, где производятся ракеты и беспилотники. И это продолжается сегодня. <...> Дополнительные удары продолжаются со всех сторон каждый час», — заявил глава Белого дома.

Трамп добавил, что это позволило сократить пуски баллистических ракет Ираном на 90%, а атаки беспилотников — на 95%.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, атаковав Тегеран и другие крупные города. Белый дом обосновал действия ракетной и ядерной угрозами Ирана. В ответ Корпус стражей Исламской революции атаковал Израиль и американские объекты в шести странах. В Иране погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные лица.

Однако под удар попали не только военные, но и гражданские объекты. Так, иранские власти сообщили об атаке США и Израиля на начальную школу для девочек в городе Минаб на юге страны. Жертвами стали 175 человек, в основном ученицы, а также родители и учителя. Еще 95 человек получили ранения. Трамп возложил ответственность на ВС Ирана, однако позже выяснилось, что обломки, найденные на месте трагедии, имеют маркировку, соответствующую американским боеприпасам.

Эксперты считают, что изначально США и Израиль рассчитывали на блицкриг: обезглавить режим, уничтожить ракетный потенциал, сломить волю к сопротивлению. Но иранская модель оказалась принципиально другой. КСИР перешел на заранее подготовленные рассредоточенные схемы управления, не завязанные на одну фигуру, отметил член экспертного совета «Офицеров России» Руслан Панкратов в колонке для NEWS.ru.

Светлана Захарова

Культурный скандал: за что в Италии «отменили» приму Большого театра

Выступления российской примы-балерины Светланы Захаровой, запланированные на 20 и 21 марта в Риме, отменили, сообщает РИА Новости. Организаторы гала-концерта Les Etoiles заявили, что культурное событие рискует быть неверно истолкованным.

Как сообщается в заявлении организаторов, приглашение Захаровой изначально основывалось на убеждении, что искусство способно объединять людей вне зависимости от национальности. Подчеркивалось, что балерина не подпадает под санкции ЕС, а само приглашение полностью соответствует законодательству.

Однако в последние дни устроители фестиваля столкнулись с потоком обращений от институций и «искренних, болезненных посланий», которые заставили их пересмотреть решение. Организаторы признали, что в нынешнем контексте культурное мероприятие рискует быть непонятым, а мост, который искусство пытается построить, может рухнуть.

«По этим причинам, решительно подтверждая свое уважение к свободе выражения мнений художников и свое противодействие любой форме дискриминации по национальному признаку, организаторы объявляют, что отозвали приглашение, адресованное балерине, и что, вопреки ранее сделанным заявлениям, Светлана Захарова не будет участвовать в гала-вечере», — заявили распорядители.

Это не первый случай отмены выступлений российских артистов в Италии. Ранее, в январе, Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления Захаровой после обращения посольства Украины. А в июле прошлого года Королевский дворец Казерты отказался от концерта дирижера Валерия Гергиева под давлением антироссийских активистов и украинских организаций, что позже поддержал министр культуры Италии.

