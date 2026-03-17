17 марта 2026 в 15:00

Пять причин для страха: почему Европа боится и ненавидит Трампа

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Чем дальше, тем все более очевидно, что авантюра США в Иране не сплотила трансатлантическое единство, а окончательно его расколола. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс может не пережить правление в США Трампа. А глава евродипломатии Кая Каллас призналась, что считает американского лидера врагом Европы, поскольку он хочет распада Евросоюза, поддерживает на европейских выборах ультраправых и вообще «ведет себя с Европой как Путин». Приведут ли политика Трампа и война в Иране к распаду НАТО и Евросоюза — в материале NEWS.ru.

Что западные чиновники говорят о будущем ЕС и НАТО

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс в ближайшие два года может развалиться. Причина — политика президента США Дональда Трампа.

«Нет никаких гарантий того, что НАТО переживет президентство Дональда Трампа, который довольно открыто выражает свое недовольство Альянсом», — заявил он в интервью телеканалу CBC.

В январском интервью немецкому изданию Spiegel Столтенберг предупредил, что Штаты могут покинуть Альянс.

«Я не могу обещать, что США останутся в НАТО. Никто не может этого обещать», — отметил отставной чиновник.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас уверена, что Трамп способен развалить не только НАТО, но и Евросоюз.

«США очень четко заявили о своем желании разделить Европу. Им не нравится Европейский союз», — заявила Каллас в интервью изданию Financial Times.

Почему европейцы ненавидят Трампа

У европейцев есть как минимум пять причин бояться и ненавидеть Трампа, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Первая и главная — он перестал платить за европейскую безопасность. „Хотите военной защиты — платите за нее сами“, — такова логика Трампа», — пояснил эксперт.

Политолог напомнил: Трамп буквально заставил европейцев увеличить военные расходы с 2 до 5% ВВП. А в 2025 году он обновил Стратегию национальной безопасности США. Теперь в ней сказано, что страны Европы должны «самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону».

Вторая причина опасений европейцев — полная самостоятельность Трампа в принятии политических решений.

«Он вывел США из украинского конфликта, он начал операцию в Иране, полностью игнорируя интересы Европы. От обоих решений европейцы сильно пострадали», — пояснил Федоров.

Сейчас, например, Трамп требует от европейцев патрулировать Ормузский пролив, то есть решать проблему, которую он сам и создал.

Третий недружественный шаг — попытка захвата Гренландии. У Дании, страны НАТО и союзника США, Трамп едва не отнял часть территории.

«Конечно, европейцы в шоке: их защитник превратился в агрессора», — указал политолог.

Четвертая проблема, которую создал Трамп, — введение пошлин. Теперь для входа на премиальный американский рынок требуется купить билет, пояснил эксперт. Как результат — пострадали европейские производители.

Наконец, США активно разрушают экономику Евросоюза. «Они втравили Европу в конфликт с Россией, помогли разорвать экономические связи с нашей страной, а теперь втридорога продают европейцам свой газ, разрушая экономику и способствуя переносу промышленности ЕС в Штаты», — пояснил Федоров.

По его словам, США из защитника и экономического донора превратились в «поедателя» Европы. «Теперь Штаты Европу фактически жрут», — подчеркнул регионовед.

Развалятся ли ЕС и НАТО от политики Трампа

По словам политолога-американиста Константина Блохина, Трамп считает ЕС враждебной для Штатов структурой, потому что Европа погрязла в либерализме и «всячески поддерживает либералов американских — его главных врагов».

«Трамп собирается Европу „перенастроить“, поддерживая лидеров, продвигающих традиционные ценности: глав Венгрии, Словакии, Италии, а также политиков-консерваторов», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

«Президент Штатов настроен ЕС не разваливать, а доить, выкачивать его ресурсы», — добавил Федоров.

По мнению политолога Вадима Трухачева, Трамп, в отличие от президентов-демократов, не воспринимает европейцев как партнеров — пусть и младших.

«Он пытается сломать Европу через колено, сделать более консервативной и заставить делать то, что ему нужно», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Что касается НАТО, то опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что задача Трампа — не развалить Альянс, а переложить большую часть расходов на его содержание с США на европейские страны. При этом, разумеется, сохранить в НАТО американское лидерство.

«США крайне выгодно, чтобы этот военный союз сохранился. Ведь большая часть вооружений и боекомплекта армий стран НАТО — это продукция американского ВПК. А следовательно, огромные доходы для корпораций США и бюджета Штатов», — сказал Блохин.

По мнению политолога, заявления Столтенберга и Каллас о рисках развала НАТО и ЕС — это крики о необходимости европейской консолидации.

«Европа поняла: Трамп ее кинул — и политически, и экономически. Чтобы выжить без помощи США, прежде всего военной, ЕС нужно сплотиться», — пояснил Блохин.

По словам Трухачева, Трамп ЕС не сломает. «Евросоюз сохранится. Он не станет более крепким и сплоченным. Но даже в нынешнем полуразобранном виде он будет настроен против России», — уверен эксперт.

Что значит для России размежевание США и Европы

Проблема, по мнению Блохина, в том, что сплотиться Европа хочет против России. И поэтому большая европейская война против РФ вполне возможна.

«И НАТО, и Евросоюз сохранятся. Европейцы хотят „пересидеть“ Трампа, надеясь, что его сменит президент-демократ и они вернут США в качестве союзника и защитника», — пояснил американист.

По мнению Федорова, единства в ЕС уже точно не будет. «Каждая из стран продолжит действовать прежде всего в собственных интересах. Как, например, сейчас Венгрия и Словакия», — отметил он.

По словам Трухачева, из всех стран Европы только в Сербии число русофилов превышает число русофобов.

«И нам должно быть безразлично, что там с ЕС: в любом виде Европа — наш враг. Европейцы сами так решили», — заключил политолог.

