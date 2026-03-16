Боррель призвал приостановить «нечестную» торговую сделку США и ЕС

Торговое соглашение между ЕС и Соединенными Штатами было нечестным с самого начала, заявил бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в беседе с Politico. По мнению политика, действие данного соглашения необходимо приостановить.

Боррель пояснил, что сделка изначально содержала в себе неравноправные условия. Он также обратил внимание на то, что Верховный суд США признал введенные пошлины не соответствующими американской конституции, а новая 15-процентная надбавка, по его словам, также вызывает серьезные сомнения с точки зрения законности.

Экс-глава евродипломатии считает, что текущая политика Вашингтона лишь подтверждает однобокость торговых отношений. Он указал на стратегию национальной безопасности США, угрозы президента Дональда Трампа в адрес Испании и Гренландии, а также на энергетический кризис, который, по его мнению, спровоцирован действиями Америки и Израиля против Ирана.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не предпринял достаточных усилий для защиты норм международного права после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Он также указал на бездействие нынешнего руководства блока, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и своего преемника Каю Каллас.