Боррель раскритиковал Евросоюз из-за агрессии США против Ирана Боррель: ЕС не защитил международное право на фоне войны в Иране

Евросоюз не предпринял достаточных усилий для защиты норм международного права после начала военной операции США и Израиля против Ирана, заявил в интервью Politico бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В своей резкой критике он также указал на бездействие нынешнего руководства блока, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и своего преемника Каю Каллас.

По словам Борреля, европейцы вынуждены расплачиваться за этот конфликт ростом цен на энергоносители, тогда как американский лидер Дональд Трамп лишь извлекает выгоду из сложившейся ситуации. Экс-глава евродипломатии подчеркнул незаконность военных действий с точки зрения международного права.

Ранее руководитель оборонного ведомства Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что авиаудары Соединенных Штатов и Израиля по иранской территории являются нарушением норм международного права, поскольку не подпадают под исключения для самообороны и не одобрены Советом Безопасности ООН. Как подчеркнул министр, данное нарушение касается не только Тегерана, но и стран, осуществивших нападение.