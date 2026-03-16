Боррель раскритиковал Евросоюз из-за агрессии США против Ирана

16 марта 2026 в 11:08

Боррель: ЕС не защитил международное право на фоне войны в Иране

Жозеп Боррель Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press
Евросоюз не предпринял достаточных усилий для защиты норм международного права после начала военной операции США и Израиля против Ирана, заявил в интервью Politico бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В своей резкой критике он также указал на бездействие нынешнего руководства блока, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и своего преемника Каю Каллас.

По словам Борреля, европейцы вынуждены расплачиваться за этот конфликт ростом цен на энергоносители, тогда как американский лидер Дональд Трамп лишь извлекает выгоду из сложившейся ситуации. Экс-глава евродипломатии подчеркнул незаконность военных действий с точки зрения международного права.

Ранее руководитель оборонного ведомства Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что авиаудары Соединенных Штатов и Израиля по иранской территории являются нарушением норм международного права, поскольку не подпадают под исключения для самообороны и не одобрены Советом Безопасности ООН. Как подчеркнул министр, данное нарушение касается не только Тегерана, но и стран, осуществивших нападение.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
