Поиски Усольцевых: последние новости 6 июня, куда могли влезть и замерзнуть

Пропавшие в тайге Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина до сих пор остаются ненайденными. Какие известны последние новости об их исчезновении и поисках сегодня, 6 июня?

Какие известны последние новости о пропаже и поисках Усольцевых

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой пропали в сентябре 2025 года. Они отправились в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе, а спустя время перестали выходить на связь.

Во время следственных мероприятий правоохранители осмотрели оставленную в тайге машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег.

На днях ГСУ СК РФ по краю и Хакасии сообщили о возобновлении поисков в месте пропаже Усольцевых в Кутурчинском Белогорье. Они будут продолжаться до 9 июня включительно.

Территорию поисков закрыли для посторонних. В следственном комитете объяснили эту необходимость тем, что во время предыдущих поисков в район приехало большое количество волонтеров и туристов: люди получали травмы, терялись или заходили в труднодоступные места, поэтому им самим требовалась помощь.

Проверив несколько версий того, что могло произойти с Усольцевыми во время похода в Красноярском крае, следователи выделили одну основную — несчастный случай.

Накануне в СМИ появилась информация, что предприятие Усольцева могло перейти под контроль третьих лиц, в этой связи были выдвинуты версии «цифрового рейдерства», попытки самого Сергея уйти от долгов, спрятавшись в тайге. Также исчезновение семьи связали с действиями партнеров, которые пытаются сохранить бизнес. Однако Следственный комитет опроверг информацию о странной активности в фирме главы семьи.

Куда могли влезть Усольцевы и замерзнуть

Семья Усольцевых могла забраться в пещеру или скотомогильник, где замерзла, предположила в беседе с NEWS.ru физиотерапевт Светлана Малиновская, отметив, что при переохлаждении у людей отключается рациональное мышление.

«Древний животный инстинкт заставляет замерзающего искать максимально узкое, закрытое пространство, чтобы спастись от холода. Семья в панике могла залезть в любое углубление. Это могли быть пещера, домик охотника или даже скотомогильник, которые стали последним убежищем Усольцевых», — сказала медик.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Фото: «ЛизаАлерт» по Красноярскому краю

Какие еще есть версии пропажи Усольцевых

Усольцевы могли стать жертвой черных промысловиков, заявил NEWS.ru кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников.

«Усольцевы могли стать жертвами черных промысловиков, которые добывают зверя без лицензии и с незарегистрированным оружием. Они часто находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Охотники могли произвести роковые выстрелы, перепутав членов семьи с кабанами, лосями или косулями», — пояснил он.

Исследователь Валентин Дегтерев считает, что Усольцевы могли стать жертвами мошенников или вымогателей. По его мнению, семья отправилась в тайгу для передачи денег.

«Скорее всего, Усольцев хотел передать часть наличных, которые были с собой: то ли вернуть долг, то ли откупиться, чтобы его оставили в покое. Семью он взял, вероятно, для прикрытия: думал, что с женой и дочерью на него никто не нападет. Но ошибся. Дальше, видимо, возник конфликт, и их убили, а тела бросили в какую-то яму», — уточнил он.

Спасатель Денис Киселев предположил, что Усольцевы либо погибли все вместе в тайге, либо могли исчезнуть намеренно.

Семья Усольцевых Фото: Социальные сети

«Все-таки семья полностью пропала, и очень сложно предполагать, что, если люди хотели бы, чтобы их нашли, не оставили никаких следов. Либо они погибли все вместе, либо они, возможно, не хотят, чтобы их нашли», — добавил он.

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