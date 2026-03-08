Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 19:58

Дмитриев раскрыл, чем обернулся для ЕС отказ от энергоносителей из России

Дмитриев назвал отказ Европы от энергоносителей из РФ стратегической ошибкой

Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Европы совершили стратегическую ошибку, отказавшись от российских энергоносителей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем аккаунте на Х. По его словам, это делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям.

Стратегическая ошибка, заключающаяся в отказе от российской энергетики, что не только увеличивает стоимость энергоносителей, но и делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям, — сообщил Дмитриев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в энергетическом секторе Евросоюза ежедневно усугубляется для всех категорий потребителей. По его словам, кризис касается как граждан, так и сферы промышленности.

До этого политолог Александр Рар допустил, что европейские страны могут вновь обратиться к России за поставками энергоносителей в случае длительного закрытия Ормузского пролива и нехватки американского СПГ. По его словам, Венгрия уже пошла на этот шаг, не желая разрушать национальную экономику из-за решений Брюсселя.

Кирилл Дмитриев
Россия
Европа
энергоносители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, что иранские корабли вывозят из Китая на самом деле
Военблогер рассказал о зачистке важного села на Донбассе
Сестра Марии Шукшиной раскрыла правду о ее дочери
Последние секунды HIMARS перед огненным адом под Харьковом попали на видео
В Словакии раскрыли, ответил ли Киев на просьбы осмотреть «Дружбу»
«Калибры» стирают ВСУ в пыль, катастрофа Трампа в Иране: что дальше
Дмитриев раскрыл, чем обернулся для ЕС отказ от энергоносителей из России
Раскрыты последствия ударов по крупнейшему ядерному центру Ирана
Боец ВСУ попытался спасти украинца от мобилизации и получил в челюсть
В Омане двумя емкими словами описали войну США и Израиля против Ирана
У сына Хаменеи нашли элитную недвижимость в Лондоне
Онколог допустил неочевидную причину развития болезни блогера Лерчек
Путин подписал закон об извещении граждан при поиске родственниками
Украинский дрон подорвал машину с водителем в Белгородской области
Онколог ответил, откуда у Лерчек могли появиться метастазы в легких
Дожди и удушливая жара до +25? Погода в Москве в начале мая: чего ждать
В Австралии началось нашествие кровожадных хищников
Во Франции впечатлились газовой «ловушкой» Путина для Европы
«Ему придется получить одобрение»: Трамп предупредил будущего лидера Ирана
Взрыв снаряда привел к гибели людей в Саудовской Аравии
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.