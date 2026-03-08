Власти Европы совершили стратегическую ошибку, отказавшись от российских энергоносителей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем аккаунте на Х. По его словам, это делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в энергетическом секторе Евросоюза ежедневно усугубляется для всех категорий потребителей. По его словам, кризис касается как граждан, так и сферы промышленности.
До этого политолог Александр Рар допустил, что европейские страны могут вновь обратиться к России за поставками энергоносителей в случае длительного закрытия Ормузского пролива и нехватки американского СПГ. По его словам, Венгрия уже пошла на этот шаг, не желая разрушать национальную экономику из-за решений Брюсселя.