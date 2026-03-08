Дмитриев раскрыл, чем обернулся для ЕС отказ от энергоносителей из России

Дмитриев раскрыл, чем обернулся для ЕС отказ от энергоносителей из России Дмитриев назвал отказ Европы от энергоносителей из РФ стратегической ошибкой

Власти Европы совершили стратегическую ошибку, отказавшись от российских энергоносителей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем аккаунте на Х. По его словам, это делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям.

Стратегическая ошибка, заключающаяся в отказе от российской энергетики, что не только увеличивает стоимость энергоносителей, но и делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям, — сообщил Дмитриев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в энергетическом секторе Евросоюза ежедневно усугубляется для всех категорий потребителей. По его словам, кризис касается как граждан, так и сферы промышленности.

До этого политолог Александр Рар допустил, что европейские страны могут вновь обратиться к России за поставками энергоносителей в случае длительного закрытия Ормузского пролива и нехватки американского СПГ. По его словам, Венгрия уже пошла на этот шаг, не желая разрушать национальную экономику из-за решений Брюсселя.