Военблогер раскрыл детали удачной операции в Краматорске Военблогер Рожин: ВКС РФ разбомбили штаб ВСУ во время совещания

ВКС РФ разбомбили в Краматорске штаб 100-й бригады ВСУ во время совещания, сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале. По его словам, 15 украинских военных убиты, 22 ранены, уничтожено четыре пикапа и два броневика противника. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Штаб атаковали во время важного сборища — на это указывает количество автотранспорта в месте удара, — отметил Рожин.

Ранее Рожин заявил, что на Запорожском направлении российским военным удалось ликвидировать сразу три диверсионно-разведывательные группы противника. Они пытались зайти в тыл подразделений ВС РФ, переодевшись в форму российских военнослужащих. Минобороны России эти данные не комментировало.

До этого Рожин сообщил, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» нанес удар по объекту Службы безопасности Украины в городе Кривой Рог. По его данным, целью стало здание управления СБУ. Минобороны РФ эти сведения также не комментировало.