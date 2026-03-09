Зимняя Олимпиада — 2026
Дым со стороны нефтезавода BAPCO заметили в Бахрейне

Густой дым поднимается со стороны нефтеперерабатывающего завода BAPCO в Бахрейне, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидца. Информации о причинах произошедшего и возможных пострадавших пока не поступало. Официальных комментариев со стороны властей или представителей компании на момент публикации не приводится.

Нефтеперерабатывающий завод BAPCO — главный и крупнейший НПЗ Бахрейна, ключевой элемент энергетической инфраструктуры страны. Он обеспечивает переработку сырой нефти и производство нефтепродуктов как для внутреннего потребления, так и на экспорт, составляя значительную часть ВВП королевства и занимая стратегическое место в его экономике.

В ночь на 9 марта мощный взрыв прогремел на базе Пятого флота Военно-морских сил США в столице Бахрейна Манаме. На опубликованных в Сети кадрах сначала виден огненный гриб. После этого над местом взрыва появляется черный густой дым, который затягивает ночное небо.

Ранее сообщалось, что иранский беспилотник нанес удар по американской военной базе в районе иракского города Эрбиль. Атаку удалось отразить с помощью систем ПВО C-RAM. Сведений о возможных пострадавших, жертвах и разрушениях не поступало.

