Магнитные бури сегодня, 9 марта: что завтра, сильный стресс, апатия

Сегодня, 9 марта, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 9 и 10 марта

По данным экспертов ИКИ РАН, сегодня, 9 марта, сильной магнитной бури не ожидается.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 26%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойного магнитного поля — 39%», — сообщили специалисты.

По информации сервиса my-calend, сегодня на Земле фиксируется малая магнитная буря силой три балла.

«Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой 3 балла. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации.

Ученые ИКИ РАН уточнили, что завтра, 10 марта, магнитной бури не ожидается.

Как магнитные бури могут влиять на здоровье

Мануальный терапевт и невролог Александр Евдокимов предположил, что от магнитных бурь могут страдать люди, например, старше 45 лет и пожилого возраста. По его мнению, это связано с гибкостью сосудистых стенок, которые меняются с возрастом.

«Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрени, ухудшение общего самочувствия, сонливость и нарушение работоспособности. Также могут обостриться хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и неврологические», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Врач-диетолог Ирина Писарева советует в период геомагнитных колебаний снизить физическую и интеллектуальную нагрузку.

«Чтобы сохранить хорошее самочувствие, также нужно снизить уровень стресса. В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Стоит отказаться от кофе, который также стимулирует нервную деятельность и может провоцировать различные головные боли. Необходимо просыпаться не слишком поздно и ложиться не позже 23:00», — уточнила медик.

