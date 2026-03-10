Известная певица рассказала о чудесной беременности в 44 года Гвен Стефани назвала роды в 44 года чудом и подарком судьбы

Рождение третьего ребенка в 44 года — чудо и подарок судьбы, заявила певица Гвен Стефани в интервью журналу Hallow: Prayer & Meditation. Исполнительница хита No Doubt также вспомнила о трудностях, с которыми столкнулась из-за возраста.

Я была в отчаянии в тот момент, когда все это происходило. Я действительно хотела завести еще одного ребенка. У меня не получалось из-за возраста, — сказала Стефани.

По словам артистки, в 2013 году ее восьмилетний сын Кингстон попросил брата или сестру, но она ответила, что слишком стара для этого. Тогда мальчик начал молиться каждую ночь, чтобы мама забеременела. Спустя четыре недели Стефани узнала, что ждет сына Аполлона.

