10 марта 2026 в 19:09

Известная певица рассказала о чудесной беременности в 44 года

Гвен Стефани назвала роды в 44 года чудом и подарком судьбы

Гвен Стефани Гвен Стефани Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press
Рождение третьего ребенка в 44 года — чудо и подарок судьбы, заявила певица Гвен Стефани в интервью журналу Hallow: Prayer & Meditation. Исполнительница хита No Doubt также вспомнила о трудностях, с которыми столкнулась из-за возраста.

Я была в отчаянии в тот момент, когда все это происходило. Я действительно хотела завести еще одного ребенка. У меня не получалось из-за возраста, — сказала Стефани.

По словам артистки, в 2013 году ее восьмилетний сын Кингстон попросил брата или сестру, но она ответила, что слишком стара для этого. Тогда мальчик начал молиться каждую ночь, чтобы мама забеременела. Спустя четыре недели Стефани узнала, что ждет сына Аполлона.

Ранее экс-солистка группы «Ранетки» Анна Руднева сообщила о беременности третьим ребенком. Певица, тщательно скрывавшая личную жизнь после развода в 2023 году, находится на третьем месяце беременности. Она не раскрыла имя отца. У артистки уже есть дочь от первого брака и сын от второго.

До этого солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов сообщил о рождении второго сына. Первенец музыканта появился на свет полгода назад от его бывшей девушки Влады Морозовой. Личность матери второго ребенка артист не раскрыл.

