Нашел замену Брежневой? Меладзе застали с молодой девушкой, что известно

Композитора и продюсера Константина Меладзе застали в одном из супермаркетов в Испании с молодой девушкой. Правда ли, что он нашел замену певице Вере Брежневой после развода, какой заработок Меладзе все еще имеет в России?

С кем заметили Меладзе

Очевидцы утверждают, что 62-летний Меладзе пришел за покупками не один — компанию ему составила молодая темноволосая девушка 25–27 лет на вид. По словам свидетелей, пара спокойно выбирала продукты. Спутница продюсера внимательно изучала ассортимент и вместе с ним принимала решения о покупке.

«Меладзе замечен с юной нимфой где-то в Испании <...>. Похоже, после развода с Верой Брежневой он больше не одинок», — пишет Telegram-канал «Светский хроник».

Личность девушки остается неизвестной. После развода с певицей Верой Брежневой в 2023 году Меладзе редко появляется на публике, а его личная жизнь почти не обсуждается. Некоторые подписчики предположили, что продюсер был запечатлен в супермаркете не с партнершей, а с дочерью Лией.

Что известно о разводе Меладзе

В 2022 году, когда началась специальная военная операция на Украине, Меладзе вместе с Брежневой, которая тогда была его супругой, переехал в Италию. В октябре 2023 года певица сообщила о своем разводе с мужем.

СМИ писали, что экс-супруги «расстались врагами». Источники сообщили, что в паре возникли разногласия по политическим вопросам, поскольку Брежнева выступила в поддержку Украины и стала петь песни на украинском языке. Кроме того, Брежнева требовала от бывшего мужа публично осудить действия властей РФ, как это сделала она, но тот отказался.

После развода Брежнева переехала в Латвию, рассказывала певица Лайма Вайкуле в интервью журналистке Ксении Собчак. «Вера в Риге. Она живет недалеко от меня», — утверждала Вайкуле.

Вера Брежнева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какие доходы Меладзе все еще имеет в России

В феврале стало известно, что доходы музыкального лейбла продюсера Меладзе, функционирующего на территории России, по итогам 2025 года превысили 100 млн рублей.

По данным источника, за минувший год доходы лейбла «Меладзе Мьюзик» возросли на 15 млн рублей. Это означает, что по сравнению с 2022 годом прибыль увеличилась почти в семь раз. Лейбл владеет звукозаписывающей студией и правами на товарные знаки таких групп, как «Инь-Ян» и M-BAND. Певец и брат композитора Валерий Меладзе также выпускает свои композиции под эгидой этой компании.

В ноябре 2025-го глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что российские компании, принадлежащие Константину и Валерию Меладзе, должны быть подвергнуты тщательной проверке со стороны Федеральной налоговой службы. По его словам, речь идет о миллионных, а возможно, и миллиардных оборотах.

«Проверка должна включать период с 2022 года и по сегодняшний день. Платят ли они налоги, не уходят ли деньги за границу, не был ли раздроблен бизнес? Не поступали ли деньги из их фирм на Украину, может, вскроется факт финансирования ВСУ? Тогда встанет вопрос и по определению братьев Меладзе иноагентами. А если им нечего скрывать, то и беспокоиться не будет повода», — высказался Бородин.

