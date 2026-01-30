Зимняя Олимпиада — 2026
Отказ от русского имени, забвение, новые романы: как живет Вера Брежнева

Вера Брежнева Вера Брежнева Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости
Певица Вера Брежнева отказалась от русского имени и песен. Чем она сейчас занимается, как складывается ее личная жизнь после развода с музыкальным продюсером Константином Меладзе?

Чем известна Брежнева

Вера Брежнева (настоящая фамилия — Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске, окончила заочное отделение Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта по специальности «экономист».

В 2002 году Брежнева пришла на концерт группы «ВИА Гра». Когда зрителей пригласили исполнить с солистками песню «Попытка № 5», она оказалась в числе тех, кто поднялся на сцену. Продюсеры заметили ее и пригласили на кастинг, а затем предложили занять место покинувшей коллектив Алены Винницкой. Тогда же певица взяла псевдоним.

В декабре 2007 года Брежнева ушла из «ВИА Гры» и начала сольную карьеру. Музыкальный продюсер Константин Меладзе является автором всех ее песен. Также артистка имеет опыт работы в кино. Она снималась в лентах «Любовь в большом городе», «Елки», «Джунгли», «8 лучших свиданий», «Мажор» и других.

Надежда Мейхер (Грановская) и Вера Брежнева (слева направо), 2009 год Надежда Мейхер (Грановская) и Вера Брежнева (слева направо), 2009 год Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Что известно о личной жизни Брежневой

Несколько лет Вера Брежнева состояла в отношениях с Виталием Войченко, от которого в 2001 году родила дочь Софию.

В 2006 году артистка вышла замуж за украинского предпринимателя Михаила Кипермана, взяв его фамилию. В 2009 году у супругов родилась дочь Сара. Спустя еще три года пара развелась.

В 2015 году Брежнева тайно вышла замуж за Константина Меладзе. Спустя восемь лет брака они развелись. По словам певицы, в этих отношениях ей приходилось всегда притворяться и быть удобной женой.

«Невозможно осчастливить всех, оставаясь верным себе. Но все же лучше рискнуть и оказаться непонятым, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься на самом деле», — заявила она.

Весной 2025 года блогер Богдан Беспалов рассказал в своем подкасте, что у Брежневой был роман с украинским манекенщиком Иваном Козаком, который младше ее на 15 лет.

«О Вере Брежневой есть проверенная информация, что она некоторое время состояла в интимных отношениях с известным в Киеве парнем Иваном Козаком. Это уже после развода, когда переехала в Киев снова», — рассказал Беспалов.

Позднее появились слухи об отношениях артистки с банкиром Романом Буничем.

Как Брежнева отреагировала на СВО

Вера Брежнева в 2022 году осудила спецоперацию и покинула Россию.

«У происходящего нет смысла и оправдания. Нельзя это продолжать», — заявила она.

Некоторое время артистка жила в Польше, где помогала беженцам с Украины, а в 2023 году переехала в Италию.

Вера Брежнева Вера Брежнева Фото: РИА Новости / Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Чем сейчас занимается Брежнева

Отъезд из России и развод с Константином Меладзе сказались на карьере Веры Брежневой. Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что спрос на ее творчество практически угас.

Сейчас исполнительница живет на две страны — Францию и Украину. На днях стало известно, что она отказалась от выступлений под русским именем и теперь планирует выступать под псевдонимом Vira и исключительно на украинском языке.

«Экс-участница „ВИА Гры“ отказалась от русского языка в публичных выступлениях и от псевдонима Вера Брежнева, который был брендом в РФ. Теперь она Vira. Весь менеджмент — украинский, коммуникация — тоже. Песен на русском в программе больше нет, заказы от россиян не принимают — даже релокантов», — сообщил Telegram-канал Mash.

Музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru предположил, что теперь Брежневу ждет забвение. По его мнению, в ближайшее время артистке придется покинуть сцену и сменить род деятельности.

«Веру Брежневу, исходя из ее действий, я так предполагаю, ждет забвение. Потому что она как артист стала известна только благодаря русскоязычным песням и аудитории. Соответственно, отказавшись от хитов, которые сделали ее звездой, и отвернувшись от платежеспособной русской публики, она просто не сможет существовать. На Украине ей нужно делать имя и бренд заново, а в Европе своих артистов более чем достаточно», — заявил он.

