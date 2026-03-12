Пугачеву заметили на публике с неожиданным аксессуаром Пугачеву заметили на прогулке с тростью

Российская певица Алла Пугачева впервые появилась на публике с тростью. Снимок звезды с новым аксессуаром опубликовала поклонница артистки в социальной сети.

На опубликованном фото также можно увидеть супруга исполнительницы, комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он стоит рядом с букетом желтых тюльпанов.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Алла Пугачева может приехать в Россию этой весной. По его словам, у нее есть собственный проект «Весну разрешаю». Кроме того, по мнению продюсера, артистка может дать концерт.

Также появилась информация, что Пугачева может лишиться прав на товарный знак «Баронесса фон Орбах», если до августа не продлит его регистрацию. Впервые этот бренд был зарегистрирован за исполнительницей еще в 1997 году. Последний раз Пугачева продлевала исключительное право на знак в 2016 году. Тогда запись была внесена в госреестр до августа.