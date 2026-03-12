Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 10:32

Пугачеву заметили на публике с неожиданным аксессуаром

Пугачеву заметили на прогулке с тростью

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская певица Алла Пугачева впервые появилась на публике с тростью. Снимок звезды с новым аксессуаром опубликовала поклонница артистки в социальной сети.

На опубликованном фото также можно увидеть супруга исполнительницы, комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он стоит рядом с букетом желтых тюльпанов.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Алла Пугачева может приехать в Россию этой весной. По его словам, у нее есть собственный проект «Весну разрешаю». Кроме того, по мнению продюсера, артистка может дать концерт.

Также появилась информация, что Пугачева может лишиться прав на товарный знак «Баронесса фон Орбах», если до августа не продлит его регистрацию. Впервые этот бренд был зарегистрирован за исполнительницей еще в 1997 году. Последний раз Пугачева продлевала исключительное право на знак в 2016 году. Тогда запись была внесена в госреестр до августа.

Алла Пугачева
певицы
фотографии
поклонники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США нанесли удар по ядерному объекту в Иране
Иранский «огненный дождь» над Израилем попал на фото
Стало известно, где похоронят найденного мертвым в квартире Гнеушева
Названа возможная цена продажи предприятия «Союз-М»
ЕС пообещал накачивать Украину деньгами при одном условии
Бизнес-эксперт рассказал о способах обмана во время закупок
Юрист дал советы, как уменьшить риск блокировки счета при переводах
ЦБ сообщил о завершении переноса повышения налогов в цены
Еще двум жертвам ЧП на Иркутском авиазаводе потребовалась помощь медиков
Проект «Открытые сцены Ордынки» прошел в Москве 10 марта
Энергетик оценил вероятность скорого снятия санкций США против России
В Госдуме рассказали, когда ключевая ставка снизится до 3-4%
Суд принял решение по гражданских искам в деле о теракте в «Крокусе»
Украинку лишили гражданства России за критику СВО
Румыния попросила у США разрешение возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа Petrotel
«Серьезный удар»: Пушилин о последствиях освобождения Доброполья для ВСУ
Держали раба на цепи в холодном коровнике: в Якутии посадили отца и сына
Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером
Стало известно, почему Россия не наложила вето на резолюцию СБ ООН по Ирану
Лор предупредила, чем опасен отказ от шапки в начале весны
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.