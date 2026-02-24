Продюсер раскрыл, когда ждать визита Пугачевой в Россию

Певица Алла Пугачева может приехать в Россию этой весной, сообщил РИА Новости музыкальный продюсер Сергей Дворцов. По его словам, у нее есть собственный проект «Весну разрешаю». Кроме того, по его мнению, артистка может дать концерт.

Алла Борисовна приезжает даже не летом, а уже этой весной, потому что, как мы все помним, у нее есть собственный проект «Весну разрешаю». Поэтому в самое ближайшее время, думаю, в марте она появится в Российской Федерации, — сказал собеседник агентства.

До этого поэтесса и композитор Лариса Рубальская сказала NEWS.ru, что не собирается запрещать исполнять свои песни артистке Алле Пугачевой, которая сейчас готовится к концертам и корпоративам. Рубальская отметила, что старается вообще не думать о релокантах, поменявших свою политическую позицию, для нее важно только творчество и чтобы писались песни.

Ранее стало известно, что Пугачева пытается реализовать свой трехэтажный пентхаус в районе Неаполис на Кипре за €18 млн (более 1,639 млрд рублей). Общая площадь недвижимости составляет 1012 квадратных метров, это позволяет разместить шесть спален, пять ванных комнат и даже личный бассейн.