Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 13:29

Продюсер раскрыл, когда ждать визита Пугачевой в Россию

Продюсер Дворцов: Пугачева может приехать в Россию весной

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Алла Пугачева может приехать в Россию этой весной, сообщил РИА Новости музыкальный продюсер Сергей Дворцов. По его словам, у нее есть собственный проект «Весну разрешаю». Кроме того, по его мнению, артистка может дать концерт.

Алла Борисовна приезжает даже не летом, а уже этой весной, потому что, как мы все помним, у нее есть собственный проект «Весну разрешаю». Поэтому в самое ближайшее время, думаю, в марте она появится в Российской Федерации, — сказал собеседник агентства.

До этого поэтесса и композитор Лариса Рубальская сказала NEWS.ru, что не собирается запрещать исполнять свои песни артистке Алле Пугачевой, которая сейчас готовится к концертам и корпоративам. Рубальская отметила, что старается вообще не думать о релокантах, поменявших свою политическую позицию, для нее важно только творчество и чтобы писались песни.

Ранее стало известно, что Пугачева пытается реализовать свой трехэтажный пентхаус в районе Неаполис на Кипре за €18 млн (более 1,639 млрд рублей). Общая площадь недвижимости составляет 1012 квадратных метров, это позволяет разместить шесть спален, пять ванных комнат и даже личный бассейн.

Россия
культура
артистки
Алла Пугачева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист предостерег россиян от хранения средств на банковских картах
Президент Киргизии отправил в отставку двух ключевых министров
Россиянина задержали за жестокую расправу над сестрой
Сильное землетрясение «тряхнуло» Камчатку
Додобоня оправилась в приюте после стресса
Открытая репетиция спектакля «Вишневый сад» пройдет в театре «Модерн»
Вассерман предложил дополнить список одобренных игрушек копиями оружия
В женевском отделении ООН назвали истинную причину кризиса на Украине
В ГД раскрыли планы Европы по Украине и России
Погода в Москве в среду, 25 февраля: ждать ли сильных осадков и холода
В Москве прошла премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь»
Украинский FPV-дрон ударил по грузовику и убил мирного жителя
«35 лет мечтала»: мать Самойловой легла под нож
На суде произошло разоблачение дрейфовавшего два месяца в море человека
Медведев провел встречу с главой МИД Вьетнама
Десятки российских Су-57 могут отправиться в Индию
«Без тени сомнения»: Медведев предсказал ответ РФ на передачу ЯО Киеву
Зеленский проболтался, что предлагал ему Байден после начала СВО
Уныние охватило европолитиков из-за решения Венгрии по Украине
Запретивший вести переговоры с РФ Зеленский сделал неожиданное заявление
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.