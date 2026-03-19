Конфликт с Губерниевым, бомба в Лондоне, критика МОК: как живет Вяльбе

Многократная чемпионка мира Елена Вяльбе заявила, что не возглавит объединенную федерацию лыжных видов спорта России. Какую должность она займет, какими острыми высказываниями запомнилась, история конфликта со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым — в материале NEWS.ru.

Каких спортивных успехов добилась Елена Вяльбе

Елена Вяльбе (в девичестве — Трубицына) родилась 20 апреля 1968 года в Магадане. В восемь лет она начала заниматься лыжным спортом, а в 14 уже стала мастером спорта СССР. Вяльбе — многократная чемпионка мира и олимпийская чемпионка в лыжной эстафете в 1992, 1994 и 1998 годах. Также она пятикратная победительница общего зачета Кубка мира.

В 2004-м Вяльбе заняла пост вице-президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и стала главным тренером сборных команд страны. Через два года она покинула эти посты, но повторно возглавила ФЛГР в 2010-м — эту должность Вяльбе будет занимать до появления объединенной федерации лыжных видов спорта РФ.

Почему Вяльбе не возглавит объединенную федерацию лыжных видов спорта

На традиционной встрече с юными спортсменами, тренерами и болельщиками во время открытого финала первенства проекта «На лыжи!» в Ангарске Вяльбе объявила об объединении российских федераций лыжных видов спорта. По ее словам, организацию возглавит новый руководитель и это будет депутат Госдумы.

«Вскоре этот статус мне не будет принадлежать. <…> Он у меня точно не останется, так как у нас даже федерации такой больше не будет. <…> Вот придет новый руководитель, он и будет спрашивать. Он депутат Государственной думы и сможет спросить губернаторов: а что у вас с лыжными гонками? Нам говорили, что с 6 по 10 апреля все должно случиться. Но я из лыжных гонок никуда не ухожу. Моя должность будет называться иначе. Надеюсь, новый руководитель большой объединенной федерации будет нам всячески помогать. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Давайте искать хорошее в том, что происходит, и верить в то, что будет только лучше», — сказала Вяльбе.

Что известно о конфликте Губерниева и Вяльбе

Конфликт Губерниева с Вяльбе начался перед Олимпийскими играми в Пхенчхане в 2018 году. В эфире программы «На лыжи!» она заявила, что выступает против телевизионных передач, похожих по стилю на «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

«Журналисты в любом случае найдут что написать и показать. Главное, чтобы не лезли в личную жизнь, чем грешит Дмитрий Губерниев. Кто с кем живет и у кого какие трусики — это лишнее и ненужное», — отметила Вяльбе.

Перед чемпионатом мира 2019 года она заявила, что будет ограждать лыжников от интервью с Губерниевым.

«Леночка, милая, я редко беру интервью, поэтому огради лыжников от глупости и забвения», — ответил комментатор.

В 2021 году Губерниев заявил, что помирился с Вяльбе, но она опровергла его слова.

«Он считает так? А я по-другому. Сейчас вы это напишете, он получит море хайпа и будет счастлив», — отметила Вяльбе.

В том же году телеканал «Матч ТВ» не получил права на показ чемпионата России по лыжным гонкам.

«Руководство „Матч ТВ“ считает, что он великий комментатор. Я считаю, что он просто базарная баба, вот и все. Миллион раз говорила, что победы любят тишину. И не надо лишний раз никакой медийности перед стартами и вот этого всего, воплей и криков о том, что мы будем показывать», — сказала Вяльбе.

В мае 2022 года Вяльбе переизбрали на пост главы ФЛГР. Комментируя это решение, Губерниев назвал себя ее единственным конкурентом. В 2025-м журналист критиковал Вяльбе за организацию чемпионата России по лыжным гонкам. Позднее Губерниев призвал ее уйти с поста главы ФЛГР. Комментатор неоднократно высказывался о желании занять место Вяльбе.

«Вяльбе в интервью сказала, что в лыжах далеко не все хорошо на местах. Она только открыла глаза? Развивать лыжи — ее дело в том числе. <…> Надо сконцентрироваться на развитии лыж в стране. Я бы с удовольствием возглавил две федерации: биатлонную и лыжную, но меня не хватит. Сконцентрируюсь на лыжной федерации. Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — говорил Губерниев.

На фоне конфликта Александра Большунова и Александра Бакурова Губерниев призвал завершить «бардак» в российских лыжных гонках.

«Берите журналистов, объясните, расскажите, покажите — что произошло? Но они так не делают, так не умеют и не могут. Бардак в хозяйстве Елены Валерьевны Вяльбе. Все это великолепие шито белыми нитками, там ненависть друг к другу. Желаю российским лыжам выздоровления и очищения, потому что с этим бардаком пора кончать», — заявил Губерниев.

Неудачи Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева в спринте на Олимпиаде-2026 он объяснил системной ошибкой ФЛГР.

«Коростелев и Непряева не прошли квалификацию в олимпийском спринте! Как и говорил ранее, абсолютная деградация лыжного спринта в России! Спортсмены бежали как могли и готовы! Очевидны системные ошибки ФЛГР применительно к спринту! Привет бездарной верхушке ФЛГР», — считает Губерниев.

18 марта комментатор в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что тоже не будет бороться за право стать руководителем объединенной федерации лыжных гонок. Губерниев отказался называть имя нового руководителя.

«Поблагодарим Елену Валерьевну за работу. Объединенную федерацию возглавит другой человек. Елена Валерьевна, видимо, останется вице-президентом по укрыванию пледами. Она очень хорошо укрывает пледами спортсменов после финиша и, видимо, продолжит это делать. Ну а я, по многочисленным просьбам российских болельщиков, остаюсь на посту спортивного комментатора. Живу в унисон со страной. Не могу подвести зрителей. Федерацию новую я не возглавлю и свои голоса с удовольствием передам новому руководителю. Я знаю, кто это, но вам пока не скажу», — заявил Губерниев.

Вяльбе не отвечает на вопросы журналистов о комментаторе. В прошлом году во время пресс-конференции она лишь отметила, что готова идти на выборы главы ФЛГР в конце мая — начале июня 2026 года и не боится конкурировать с Губерниевым.

«Я никакого давления со стороны профессиональных лыжников и со стороны СМИ не чувствую. Если вы хотите намекнуть на отдельно взятого человека (Губерниева. — NEWS.ru), то все давно знают, что я не обращаю на это никакого внимания. Если у него есть желание, если какой-то регион его выдвинет, я с удовольствием пойду вместе с ним. Хорошо, когда есть конкуренция, поэтому ничего в этом не вижу зазорного», — сказала Вяльбе.

Почему Вяльбе призвала сбросить бомбу на Лондон

Глава ФЛГР с критикой отнеслась к выступлениям российских спортсменов на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

«Я бы не хотела вешать клеймо предателей на людей. Я, безусловно, была против того, чтобы атлеты из РФ ехали на Олимпиаду. Во-первых, их нейтральный статус отличается от того, что был в 2021 году в Корее или в 2022-м в Китае. У нас был флаг Олимпийского комитета России, звучала музыка Петра Чайковского, на тот момент не проводилась СВО. <...> Сейчас другая ситуация, сейчас — СВО», — заявила Вяльбе.

В интервью NEWS.ru бывшая лыжница также выразила мнение, что россиян рано или поздно допустят до международных соревнований. Также Вяльбе назвала Международный олимпийский комитет (МОК) «какой-то помойкой», которая занимается чем угодно, только не честным спортом.

«Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили. Нас никогда не любили, даже когда делали вид, что любят. <...> Им тоже некуда деваться, потому что это не может продолжаться вечно. Но даже по окончании спецоперации быстро ничего не произойдет. На возвращение на международную арену уйдет еще не один год», — считает Вяльбе.

Позже она сообщила, что не будет оправдываться за слова о бомбе в Лондоне. При этом бывшая лыжница подчеркнула, что ей не стоило делать это заявление. Подобные слова противоречат позиции министра спорта и главы Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева. Он сказал, что РФ сделает все возможное для участия спортсменов в зимней Олимпиаде и Паралимпиаде в Италии в 2026 году.

«Я считаю, что пора заканчивать обвинения и оскорбления, надо начать сближение нашего олимпийского комитета с МОК. Сегодня рекомендации допускать в нейтральном статусе незаконные с юридической точки зрения, но от того, что мы сто раз скажем, как в анекдоте, „ежики и суслики“, ничего не изменится», — говорил Дегтярев.

В марте 2025-го министр спорта РФ подал Вяльбе четкий сигнал.

«Абсолютно несогласованные высказывания спортсменов, руководителей федераций. Все кому не лень куда-то ехали, о чем-то говорили, потом транслировали вовне. С кем они советовались, что обсуждали — непонятно. То наших олимпийцев называли иноагентами, то обещали сбросить бомбы на европейские столицы», — сказал Дегтярев в интервью ТАСС.

После этого Вяльбе не допускала критических высказываний. Она заявила, что смотрела все гонки Коростелева и Непряевой на Олимпиаде-2026.

«Я всегда говорю спортсменам, что всегда в них верю. Да, что‑то сейчас не получилось. Писала Даше, что нужно все проанализировать, к ней все‑таки вопросов больше. Мне важно, чтобы ребята хорошо их приняли обратно. У нас не было никаких отборов, понятно, что внутри команды может висеть не очень приятная атмосфера… Поэтому хочется, чтобы ребята не смотрели на них косо. Понимаю, как обидно другим спортсменам, как им сложно, но нужно перетерпеть, остаться человеком. Даше и Савелию повезло, они будто выиграли в лотерею», — сказала Вяльбе «Матч ТВ».

Что известно о личной жизни Вяльбе

В 1987 году Вяльбе вышла замуж за эстонского лыжника Урмаса Вяльбе. Спустя год супруги расстались. Вяльбе признавалась, что по-прежнему поддерживает дружеские отношения с бывшим супругом, который долгое время работал сервисменом сборной России. Кроме того, она оставила себе его фамилию. У бывших супругов есть общий сын Франц.

«Мы официально развелись не через год, а через очень долгое время. Так как ушла все-таки я, наверное, не чувствовала, что я замужем. Зато не стали ненавидеть друг друга. Никогда не ругались, не ссорились и не делаем этого сейчас. <...> Есть общий сын, общие внуки, общаемся семьями. Я считаю, это гораздо лучше, чем жить в ненависти и делать это ради детей», — рассказывала Вяльбе в интервью «Спорт-Экспресс».

Сейчас многократная чемпионка мира состоит в браке с предпринимателем Максимом Довольновым.

«Он непубличный человек, не любит, когда о нем рассказывают. Максим — бизнесмен, живет и работает в Новокузнецке. А познакомил меня с ним тренер Виктор Ткаченко», — говорила Вяльбе.

В этом браке у лыжницы две дочери: Полина (2002) и Варвара (2014). У Вяльбе также есть внучка Ангелина.

