Губерниев призвал прекратить «бардак» в российских лыжных гонках

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «Чемпионатом» призвал завершить «бардак» в российских лыжных гонках. Такое заявление он сделал на фоне скандала с участием Александра Большунова и Александра Бакурова на этапе Кубка страны.

Вернемся в Казань, когда была дисквалифицирована спортсменка. Никто ничего не знает. Отображение бардака, который царит в российских лыжах. Берите журналистов, объясните, расскажите, покажите — что произошло? Но они так не делают, так не умеют и не могут. Бардак в хозяйстве Елены Валерьевны Вяльбе. Все это великолепие сшито белыми нитками, там ненависть друг к другу. Желаю российским лыжам выздоровления и очищения, потому что с этим бардаком пора кончать, — сказал Губерниев.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Большунов не будет допущен к участию во всероссийских соревнованиях до полного восстановления здоровья Бакурова. Инцидент между спортсменами случился 29 ноября.

Позже лыжник в опубликованном видеообращении принес извинения своему коллеге за конфликт во время полуфинала спринта на этапе Кубка России в Кировске. Спортсмен заверил, что больше не позволит себе подобных действий.