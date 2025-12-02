День матери
02 декабря 2025 в 10:58

«Я сожалею»: Большунов извинился за свое поведение на Кубке России

Лыжник Большунов извинился за свое поведение на Кубке России

Александр Большунов Александр Большунов Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Российский лыжник Александр Большунов опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором извинился перед Александром Бакуровым за инцидент в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске. Он заявил, что больше не допустит такого поведения.

Я сожалею о произошедшем инциденте на финише этапа Кубка России. Я считаю, что поступил неправильно, толкнув соперника плечом. В будущем такого поведения вы от меня не увидите, — сказал Большунов.

29 ноября гонка завершилась падением Большунова после борьбы с Бакуровым. По итогам гонки спортсмен занял последнее место и не смог пройти в финал. После финиша Большунов подъехал к сопернику сзади и толкнул его плечом. Бакуров, оказавшийся у рекламного баннера, упал. Врачи диагностировали у спортсмена сильный ушиб мягких тканей.

2 декабря состоится экстренное заседание президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), где будет рассмотрен этот инцидент. Президент ФЛГР Елена Вяльбе назвала поведение Большунова неприемлемым.

Александр Большунов
лыжные гонки
российские спортсмены
извинения
