Диетолог напомнила правила безопасного новогоднего застолья

К планированию новогоднего меню следует подходить осознанно и заранее, заявила «Радио 1» диетолог Маргарита Королева. Она отметила, что трапеза на Новый год должна быть лишь частью праздника, а не главной целью вечера.

Новогодний стол нужен не для того, чтобы не выходить за рамки трапезы, а исключительно для того, чтобы просто поддержать праздничное настроение. При приготовлении блюд надо не точно копировать рецепты из интернета, а адаптировать их под себя и близких. Это будет намного полезнее, — посоветовала Королева.

Она напомнила, что традиционный оливье зачастую содержит избыток соли, жирные ингредиенты и покупной майонез. Такое блюдо может стать большой нагрузкой для пищеварения. Чтобы облегчить состав салата, можно заменить картофель на топинамбур, а соус из магазина — на домашний.

Ранее врач Михаил Лебедев заявил, что новогоднее застолье необходимо закончить вечером 1 января, а не переедать на протяжении всех праздников. Он отметил, что затяжное переедание неминуемо приведет к набору веса.