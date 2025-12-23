Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 15:19

Диетолог напомнила правила безопасного новогоднего застолья

Диетолог Королева: нужно сознательно подходить к планированию новогоднего меню

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

К планированию новогоднего меню следует подходить осознанно и заранее, заявила «Радио 1» диетолог Маргарита Королева. Она отметила, что трапеза на Новый год должна быть лишь частью праздника, а не главной целью вечера.

Новогодний стол нужен не для того, чтобы не выходить за рамки трапезы, а исключительно для того, чтобы просто поддержать праздничное настроение. При приготовлении блюд надо не точно копировать рецепты из интернета, а адаптировать их под себя и близких. Это будет намного полезнее, — посоветовала Королева.

Она напомнила, что традиционный оливье зачастую содержит избыток соли, жирные ингредиенты и покупной майонез. Такое блюдо может стать большой нагрузкой для пищеварения. Чтобы облегчить состав салата, можно заменить картофель на топинамбур, а соус из магазина — на домашний.

Ранее врач Михаил Лебедев заявил, что новогоднее застолье необходимо закончить вечером 1 января, а не переедать на протяжении всех праздников. Он отметил, что затяжное переедание неминуемо приведет к набору веса.

Читайте также
Диетолог объяснила, как отличить натуральную икру от подделки
Общество
Диетолог объяснила, как отличить натуральную икру от подделки
Россиянам раскрыли, сколько чашек кофе можно выпить за день
Общество
Россиянам раскрыли, сколько чашек кофе можно выпить за день
Картофельный рулет с селедкой — холодная закуска на Новый год из простых ингредиентов
Общество
Картофельный рулет с селедкой — холодная закуска на Новый год из простых ингредиентов
Шедевр на новогодний стол из доступных продуктов: тарталетки с начинкой из 3 ингредиентов
Общество
Шедевр на новогодний стол из доступных продуктов: тарталетки с начинкой из 3 ингредиентов
Как удержаться от майонеза: советы для беременных, диабетиков, спортсменов
Семья и жизнь
Как удержаться от майонеза: советы для беременных, диабетиков, спортсменов
диетологи
Новый год
праздники
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-депутат Рады оценил возможность завершения СВО в 2026 году
Депозитарий Euroclear разблокировал более $600 млн средств ЕАБР
Орбан раскрыл, как в Европе относятся к конфликту на Украине
Раскрыты данные о резком сокращении американской помощи Украине
Полиция Петербурга задержала наркокурьера с крупной партией веществ
Журналист NYT подал в суд на OpenAI и Google
Названа дата вручения госнаград Путиным
Тайная свадьба, четверо детей, Майами: история любви Курниковой и Иглесиаса
В Госдуме оценили идею введения новой категории ветеранов труда
Долина может подать в суд на автора словосочетания «схема Долиной»
Названо число россиян, ставших банкротами в 2025 году
Раскрыто, кто направил больше всего обращений на прямую линию с Путиным
Лукашенко высказался об уходе от власти
Домашний ликер «Шоколадная метель»: бархатный вкус для особого вечера
Губернаторские елки в Подмосковье посетят более 40 тыс. детей
Скандалы, желтая пресса, личная жизнь: где сейчас Алена Жигалова
В Нижегородской области ликвидируют мощный пожар в районе Сибирского затона
Диетолог напомнила правила безопасного новогоднего застолья
Военэксперт ответил, какие страны Европы могут отказаться от помощи Украине
Раскрыты подробности по делу о вымогательствах в российском морге
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.