17 декабря 2025 в 14:24

Врач назвал ошибки на новогоднем застолье, которые могут испортить фигуру

Врач Лебедев посоветовал заканчивать новогоднее застолье не позже 1 января

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новогоднее застолье необходимо закончить вечером 1 января, а не переедать на протяжении всех праздников, рассказал KP.RU ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Михаил Лебедев. Он отметил, что затяжное переедание неминуемо приведет к набору веса.

Таз оливье, груды закусок, гора горячего. Возьмите себя в руки, взвесьте возможности своей семьи и своего желудка. Вспомните, что сейчас не советские времена и в магазинах дефицита продуктов нет. Поэтому всегда можно купить свежее и приготовить, если захочется, — рассказал Лебедев.

Врач также призвал не пропускать приемы пищи до полуночи, чтобы потом съесть побольше еды. По его словам, позднее переедание вызывает стресс для пищеварения.

Ранее диетолог Анастасия Самойлова рассказала, что соленья и шампанское не сочетаются, так как такая комбинация усилит опьянение. Она отметила, что высокое содержание газов в напитке и так усиливает всасываемость этанола.



