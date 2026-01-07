Россиянка чуть не умерла в попытке проглотить целый мандарин

Москвичка чуть не погибла, когда попыталась проглотить целый мандарин на спор с друзьями, сообщает Telegram-канал SHOT. Цитрус мгновенно перекрыл дыхательные пути, вызвав удушье.

На помощь бросились товарищи, однако в попытке выполнить прием Геймлиха они сломали ей ребро. Несмотря на травму, метод сработал — инородное тело было удалено. После происшествия пострадавшую экстренно доставили в больницу, где врачи диагностировали острую асфиксию и перелом ребра.

