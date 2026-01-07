Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 14:19

Россиянка чуть не умерла в попытке проглотить целый мандарин

В Москве девушка чуть не умерла, пытаясь проглотить целый мандарин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москвичка чуть не погибла, когда попыталась проглотить целый мандарин на спор с друзьями, сообщает Telegram-канал SHOT. Цитрус мгновенно перекрыл дыхательные пути, вызвав удушье.

На помощь бросились товарищи, однако в попытке выполнить прием Геймлиха они сломали ей ребро. Несмотря на травму, метод сработал — инородное тело было удалено. После происшествия пострадавшую экстренно доставили в больницу, где врачи диагностировали острую асфиксию и перелом ребра.

Ранее в городе Балаково Саратовской области двухлетний ребенок попал в больницу после того, как проглотил саморез. Спустя час после инцидента мальчика привезли в медицинское учреждение, где его тщательно осмотрели.

До этого в США у 41-летней медсестры Сьюз Лопес во время операции по удалению кисты яичника обнаружили неожиданное — в ее животе развивался ребенок. Мальчик Рю появился вне матки, его не заметили во время УЗИ из-за крупной кисты. Хирурги успешно провели операцию, удалили новообразование и извлекли здорового малыша весом 3,6 килограмма.

мандарины
Москва
Новый год
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчины в России смогут получить дополнительный отпуск при одном условии
Стармер раскрыл, кто примет решение об отправке войск Британии на Украину
Обезумевший отчим утопил годовалого мальчика в ванной
Захарова: Рубио поздравил Лаврова с Рождеством
Дуров обратился к россиянам с неоднозначным рождественским поздравлением
Известный миллионер погиб при крушении вертолета под Пермью
Политолог оценил возможность российской поддержки в Иране
Самые популярные техники расхламления: как навести порядок в доме и в голове
Глава немецкой партии назвала главную угрозу для нацбезопасности Германии
Снежный дождь и тепло до 0? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Муж-итальянец умершей после увеличения ягодиц Бурцевой прервал молчание
В Россию вернулся забытый вирус, который продолжает убивать людей
Политолог ответил, начнут ли США военные действия после протестов в Иране
Появились кадры с погибшим подрывником гранаты в Подольске
Психолог объяснила, как грамотно поддержать ребенка перед экзаменами
Плоскогубцами вывернули ухо: тренер запытал брата жены под Рождество
Два человека погибли при падении частного вертолета в Пермском крае
Появились подробности подрыва гранаты в Подольске
Патриарх Кирилл призвал добиться консенсуса о духовной безопасности
Минус килограммы без диет: запеченный минтай с овощами для легкого ужина
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.