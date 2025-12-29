Ребенок попал в больницу после того, как проглотил саморез

В городе Балаково Саратовской области двухлетний ребенок попал в больницу после того, как проглотил саморез, сообщили в пресс-службе ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница». Спустя час после инцидента мальчика привезли в медицинское учреждение, где его тщательно осмотрели.

В желудочно-кишечном тракте ребенка при рентгеновском обследовании был обнаружен металлический объект. Специалисты провели экстренную эндоскопическую операцию. На входе в двенадцатиперстную кишку был найден саморез, который осторожно вернули в желудок и затем извлекли через пищевод. Благодаря тому, что шляпка самореза была направлена вниз, удалось избежать повреждения стенок желудочно-кишечного тракта.

Мать ребенка приняла решение не продолжать госпитализацию. Мальчика отправили на амбулаторное лечение под наблюдением врачей.

