12 марта 2026 в 11:00

Экс-чиновник отсудил у автодилеров 350 млн рублей за два года

Бывший председатель совета «Справедливой России» и экс-депутат Мурманской области Руслан Б. получил 350 млн рублей через суды за новые каддилаки, передает Telegram-канал Mash. Первый автомобиль был приобретен несколько лет назад. Под конец срока гарантии в машине «застучал» двигатель и «потекла» крыша. Экс-чиновник обратился в суд, когда дилер отказался чинить автомобиль, и получил 300 млн рублей компенсации.

В материале сказано, что второй автомобиль — как позже выяснилось, тоже с дефектами — был приобретен у петербургской фирмы. В частности, водительская дверь была поставлена криво еще на заводе, поэтому образовался скол лакокрасочного покрытия. Дилер отказался это чинить, и экс-чиновнику пришлось опять идти в суд. На этот раз ответчиков обязали выплатить 50 млн рублей. Однако бывшего председателя совета «Справедливой России» это не устроило, он подал апелляцию, чтобы подняли выплату до 150 млн рублей. Однако этого пока не произошло.

Ранее сообщалось, что миллионер и владелец крупной сети ресторанов пытается убедить суд, что зарабатывает в месяц 11 тыс. рублей. Уточнялось, что мужчина таким способом может пытаться уклониться от выплаты многомиллионного долга по алиментам для дочери.

