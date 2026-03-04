В российском регионе решили сократить депутатов В Мурманской области предложили сократить число депутатов с 32 до 28

В Мурманской области предложили сократить число депутатов с 32 до 28, заявил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале. По его словам, эта инициатива поможет снизить расходы бюджета и сохранить качество работы. С этим предложением выступила фракция «Единой России», его рассмотрят на заседании местного парламента.

Количество депутатов в Мурманской областной думе предлагается сократить — с 32 до 28, — написал Чибис.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о необходимости повысить эффективность российской экономики путем создания современных и достойно оплачиваемых рабочих мест. Глава государства поручил правительству особое внимание уделить совершенствованию структуры занятости, подчеркнув важность этого как для опытных специалистов, так и для тех, кто получает образование.

До этого российский лидер заявил о необходимости вернуть экономике страны прежние темпы роста. Глава государства отметил, что меры для этого предусмотрены планом структурных преобразований, рассчитанным до 2030 года.