Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 11:49

В российском регионе решили сократить депутатов

В Мурманской области предложили сократить число депутатов с 32 до 28

Андрей Чибис Андрей Чибис Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Мурманской области предложили сократить число депутатов с 32 до 28, заявил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале. По его словам, эта инициатива поможет снизить расходы бюджета и сохранить качество работы. С этим предложением выступила фракция «Единой России», его рассмотрят на заседании местного парламента.

Количество депутатов в Мурманской областной думе предлагается сократить — с 32 до 28, — написал Чибис.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о необходимости повысить эффективность российской экономики путем создания современных и достойно оплачиваемых рабочих мест. Глава государства поручил правительству особое внимание уделить совершенствованию структуры занятости, подчеркнув важность этого как для опытных специалистов, так и для тех, кто получает образование.

До этого российский лидер заявил о необходимости вернуть экономике страны прежние темпы роста. Глава государства отметил, что меры для этого предусмотрены планом структурных преобразований, рассчитанным до 2030 года.

Россия
Мурманская область
депутаты
сокращения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова сравнила преступления Киева в отношении детей с наследием Эпштейна
Депутат ГД Бурляев заявил о важности возвращения кино в госсобственность
Политолог объяснил, почему лидеры ЕС не одобряют операцию Трампа в Иране
Песков назвал невозможными переговоры по ядерной стабильности без Европы
Песков раскрыл, просил ли ЕС энергоресурсы на фоне ситуации в Иране
«Важнейшее ведомство»: Путин оценит эффективность МВД
Беспилотник атаковал нефтяной завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Песков назвал тему, которую Сийярто обсудит с Путиным в Кремле
«Изрядная доля правды»: Песков согласился с Макроном по важному вопросу
Песков уличил Киев в шантаже Венгрии и Словакии
Названа опасность новых американских дронов, которые атаковали Донецк
Сомнолог ответила, помогут ли носки быстрее уснуть
«Урок ждунам»: глава Крыма о задержании пособника Украины
Три человека стали жертвами аварии со снегоуборщиком
Взрыв произошел у нефтяного танкера у берегов ОАЭ
«Механизм продуман»: политолог указал на предусмотрительность Ирана
В МИД России предупредили о ядерной угрозе со стороны НАТО
Китайский перевозчик пошел на крайние меры из-за войны в Персидском заливе
Юрист раскрыл последствия использования чужого Wi-Fi
Вяльбе объяснила провал российских лыжников на Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.