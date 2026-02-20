SHOT сообщил, что неизвестный самолет из США залетел на территорию России

Telegram-канал SHOT написал, что неизвестный самолет из США залетел на территорию России и вошел в воздушное пространство Мурманской области. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В материале SHOT говорится, что борт несколько часов назад стартовал с расположенной в пригороде Вашингтона базы Военно-воздушных сил США Эндрюс, причем сервис Flightradar не отображает номер или принадлежность лайнера. Воздушное судно пересекло небо над Гренландией, Норвегией, Финляндией.

Ранее самолет-разведчик США P-8A Poseidon был замечен в воздушном пространстве неподалеку от Мурманска. Военный самолет совершил полет над Баренцевым морем. Согласно данным спутников, американский самолет вылетел из международного аэропорта Кефлавик в Исландии, потом пролетел в нейтральном воздушном пространстве, неподалеку от мурманского порта.

До этого стало известно, что военно-транспортная авиация США активизировала переброску грузов на Ближний Восток. Рейсы выполнялись с аэродрома Роберт Грей в штате Техас, где базируются подразделения ПВО.