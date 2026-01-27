Американский самолет-разведчик засветился неподалеку от Мурманска Flightradar: самолет-разведчик США P-8A Poseidon замечен недалеко от Мурманска

Самолет-разведчик США P-8A Poseidon был замечен в воздушном пространстве неподалеку от Мурманска, следует из данных на сайте Flightradar24. Военный самолет совершил полет над Баренцевым морем.

Согласно данным сервиса, американский самолет вылетел из международного аэропорта Кефлавик в Исландии в 14:50 мск. Позже он пролетел в нейтральном воздушном пространстве, неподалеку от мурманского порта.

Ранее стало известно, что военно-транспортная авиация США активизировала переброску грузов на Ближний Восток. Рейсы выполнялись с аэродрома Роберт Грей в штате Техас, где базируются подразделения ПВО.

До этого авианосец американских ВМС Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток. Журналисты добавили, что это произошло рамках подготовки к возможному военному противостоянию с Ираном.

Кроме того, американский противолодочный самолет-разведчик P-8A Poseidon был обнаружен в акватории Черного моря недалеко от Сочи. Его маршрут пролегал вдоль побережья, однако в воздушное пространство России самолет не вторгался.