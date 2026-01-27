Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 02:46

Американский самолет-разведчик засветился неподалеку от Мурманска

Flightradar: самолет-разведчик США P-8A Poseidon замечен недалеко от Мурманска

Boeing P-8A Poseidon Boeing P-8A Poseidon Фото: Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Самолет-разведчик США P-8A Poseidon был замечен в воздушном пространстве неподалеку от Мурманска, следует из данных на сайте Flightradar24. Военный самолет совершил полет над Баренцевым морем.

Согласно данным сервиса, американский самолет вылетел из международного аэропорта Кефлавик в Исландии в 14:50 мск. Позже он пролетел в нейтральном воздушном пространстве, неподалеку от мурманского порта.

Ранее стало известно, что военно-транспортная авиация США активизировала переброску грузов на Ближний Восток. Рейсы выполнялись с аэродрома Роберт Грей в штате Техас, где базируются подразделения ПВО.

До этого авианосец американских ВМС Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток. Журналисты добавили, что это произошло рамках подготовки к возможному военному противостоянию с Ираном.

Кроме того, американский противолодочный самолет-разведчик P-8A Poseidon был обнаружен в акватории Черного моря недалеко от Сочи. Его маршрут пролегал вдоль побережья, однако в воздушное пространство России самолет не вторгался.

США
самолеты
Мурманск
Баренцево море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники стали обманывать россиян под видом записи к врачу
США подняли пошлины на товары из Южной Кореи
Москву ждет резкое похолодание
Блокадный быт: буржуйки, вода, кипяток и одежда в осажденном Ленинграде
ТЦК придумали необычный способ отлавливать мужчин
Фон дер Ляйен вписалась за Зеленского и опозорилась: в чем ее обвинили
Париж отказался помогать Украине в покупке Storm Shadow
Американский самолет-разведчик засветился неподалеку от Мурманска
Свидетель назвал кураторов строительства фортификаций в Курской области
SHOT сообщил, что в Курске слышны взрывы
Как спасали от бомбежек шедевры: маскировка памятников Ленинграда
Стало известно, когда президент Сирии увидится с Путиным
Белые стреляют в белых: беспорядки в США вышли на новый уровень, что дальше
Имущество депутата Госдумы и бывшего парламентария арестовали в Сочи
Самолеты пропали над российским регионом
Депутаты Рады заговорили об изменении позиции по Донбассу
Над Киевом заметили разведывательный беспилотник
В ФРГ заявили, что больше не передадут Украине Patriot
В Финляндии высказались об отказе Европы от российского газа
Губернатор Белгородской области сообщил о смерти своей бывшей помощницы
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.