ВВС США начали масштабную переброску военных грузов на Ближний Восток ADSBx: США перебрасывают военные грузы на Ближний Восток с базы ПВО в Техасе

Военно-транспортная авиация США активизировала переброску грузов на Ближний Восток, следует из данных на сайте ADS-B Exchange. Рейсы выполняются с аэродрома Роберт Грей в штате Техас, где базируются подразделения ПВО.

Согласно данным авиационных ресурсов, указанный аэродром используется 62-м армейским полком противовоздушной обороны, дислоцированным в Форт-Кавасосе. На этой базе размещены зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

За последние 48 часов американские военно-транспортные самолеты выполнили шесть рейсов на Ближний Восток. Направлениями полетов стали авиабаза Муваффак Салти в Иордании и база Принц Султан в Саудовской Аравии.

Ранее авианосец американских ВМС Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток. В источнике добавили, что это произошло рамках подготовки к возможному военному противостоянию с Ираном.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. Таким образом он прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны иранских властей.