Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 21:23

ВВС США начали масштабную переброску военных грузов на Ближний Восток

ADSBx: США перебрасывают военные грузы на Ближний Восток с базы ПВО в Техасе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Военно-транспортная авиация США активизировала переброску грузов на Ближний Восток, следует из данных на сайте ADS-B Exchange. Рейсы выполняются с аэродрома Роберт Грей в штате Техас, где базируются подразделения ПВО.

Согласно данным авиационных ресурсов, указанный аэродром используется 62-м армейским полком противовоздушной обороны, дислоцированным в Форт-Кавасосе. На этой базе размещены зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

За последние 48 часов американские военно-транспортные самолеты выполнили шесть рейсов на Ближний Восток. Направлениями полетов стали авиабаза Муваффак Салти в Иордании и база Принц Султан в Саудовской Аравии.

Ранее авианосец американских ВМС Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток. В источнике добавили, что это произошло рамках подготовки к возможному военному противостоянию с Ираном.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. Таким образом он прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны иранских властей.

Ближний Восток
США
ПВО
ВВС США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе раскрыли, о чем чаще всего размышляет Трамп
Появились кадры снежного циклона над Москвой из космоса
Зачем утеплять теплицу в мороз: способы, которые продлят жизнь вашему парнику
В Москве отменили премьеру спектакля по пьесе Бродского
Фильм Бекмамбетова обошел в США «Аватар 3»: чем режиссер покорил зрителей
ВВС США начали масштабную переброску военных грузов на Ближний Восток
Названа главная проблема на рынке жилья после 2027 года
Блогера с маленькой дочерью задержали в аэропорту из-за новых правил
«Надо быть со своими»: Бероев раскрыл, зачем нужен фильм об СВО
Каско и ОСАГО: в чем разница, как снизить стоимость страховки
Над Брянской областью сбили украинскую ракету
Алферова и Бероев впервые появились на публике без обручальных колец
В России предложили исключать детей из школ за «неуды»
Назван способ снизить сердечно-сосудистые риски у населения
«К детям нельзя»: Алферова унизила мужа Собчак из-за назначения в МХАТ
Адвокат упал в обморок после услышанного приговора по делу Merlion
В Удмуртии поймали «воспитывавшего» крестницу педофила
Военэксперт разоблачил возможный обман Пентагона с внедрением ИИ
Еще одна страна ЕС ввела новые ограничения для российских дипломатов
IT-эксперт объяснил, почему Google решила сотрудничать с Пентагоном
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.