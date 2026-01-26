Американский авианосец прибыл на Ближний Восток из-за Ирана 13TV: авианосец ВМС США Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток

Авианосец американских ВМС Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток, передает израильский телеканал 13TV. Журналисты добавили, что это произошло рамках подготовки к возможному военному противостоянию с Ираном.

Прибытие значительных военно-морских сил ставит США перед решением о возможном ударе в рамках обещания американских военных укрепить системы обороны Израиля, — указали авторы материала.

Также в скором времени в регионе может появиться батарея противоракетной обороны THAAD. Аналитики канала отметили, что в Иране нарастает напряженность.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. Таким образом он прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны иранских властей.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал предупреждение Ирану. Он заявил о готовности применить силу невиданного ранее масштаба в случае военного нападения со стороны Тегерана. Нетаньяху подчеркнул, что любая агрессия будет иметь необратимые последствия для самого Ирана.