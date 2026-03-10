Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 04:55

«В 20 раз сильнее»: Трамп допустил увеличение интенсивности ударов по Ирану

Трамп допустил, что США ударят по Ирану в 20 раз интенсивнее

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп выступил с новым грозным предупреждением в адрес Тегерана. В своем посте социальной сети Truth Social он заявил, что если Иран попытается остановить поставки нефти через Ормузский пролив, США увеличат интенсивность ударов в 20 раз.

Если Иран сделает что-либо для остановки поставок нефти в Ормузском проливе, США ударят по нему в 20 раз сильнее, чем били до этого, — написал американский лидер.

Трамп также допустил, что после ударов по «легко уничтожаемым целям» Иран не сможет восстановиться. Он добавил, что надеется избежать такого сценария, поскольку это «подарок» Китаю и другим странам, использующим пролив.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готов отменить часть ограничений против нефтяной отрасли других стран. По мнению Трампа, возможно, он не станет их восстанавливать даже после стабилизации ситуации.

До этого Корпус стражей Исламской революции поставил спорное условие. По его данным, любое государство, которое выдворит послов США и Израиля, получит право на беспрепятственный проход через Ормузский пролив. Механизм сделки, по данным агентства ISNA, прост: дипломатические миссии в обмен на нефть.

Дональд Трамп
Иран
Ормузский пролив
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 марта
Попавший в плен боец ВСУ рассказал о подразделении с секретными задачами
У российских игристых вин появится свой стандарт
В России утвердили ГОСТ на популярные зимой плоды
КСИР пригрозил блокировать экспорт нефти в США из-за «агрессии»
ЕС придумал, кому еще из россиян запретит въезжать в страны союза
Стало известно о «нефтяной» панике в администрации Трампа
Взлетевшие доходы, слова об СВО, отказ выступать в РФ: как живет Лагутенко
«В 20 раз сильнее»: Трамп допустил увеличение интенсивности ударов по Ирану
Мирошник оценил Минск в качестве площадки для переговоров по Украине
Трамп надеется, что ему удалось впечатлить Путина
Трамп в ресторане едва отбился от гиперактивного посетителя
Умер раскрывший Уотергейтский скандал американский политик
Восемь человек пострадали в массовом ДТП в Приамурье
Роман с коллегой, похудение, долги: куда пропала Елена Воробей
ВСУ уличили в создании «иллюзии прорыва» ради денег инвесторов
«По-дружески»: Трамп нацелился на еще одну страну
Перечислены страны, призывавшие Иран к прекращению огня
Трамп не ожидал, что будет так часто «гонять» военных США
Мирра Андреева не вышла в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.