«В 20 раз сильнее»: Трамп допустил увеличение интенсивности ударов по Ирану Трамп допустил, что США ударят по Ирану в 20 раз интенсивнее

Президент США Дональд Трамп выступил с новым грозным предупреждением в адрес Тегерана. В своем посте социальной сети Truth Social он заявил, что если Иран попытается остановить поставки нефти через Ормузский пролив, США увеличат интенсивность ударов в 20 раз.

Если Иран сделает что-либо для остановки поставок нефти в Ормузском проливе, США ударят по нему в 20 раз сильнее, чем били до этого, — написал американский лидер.

Трамп также допустил, что после ударов по «легко уничтожаемым целям» Иран не сможет восстановиться. Он добавил, что надеется избежать такого сценария, поскольку это «подарок» Китаю и другим странам, использующим пролив.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готов отменить часть ограничений против нефтяной отрасли других стран. По мнению Трампа, возможно, он не станет их восстанавливать даже после стабилизации ситуации.

До этого Корпус стражей Исламской революции поставил спорное условие. По его данным, любое государство, которое выдворит послов США и Израиля, получит право на беспрепятственный проход через Ормузский пролив. Механизм сделки, по данным агентства ISNA, прост: дипломатические миссии в обмен на нефть.