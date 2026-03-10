Зимняя Олимпиада — 2026
Попавший в плен боец ВСУ рассказал о подразделении с секретными задачами

Пленный боец ВСУ Костецкий рассказал о секретной ракетной бригаде «Нептун»

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украина создала секретную ракетную бригаду «Нептун», заявил попавший в плен на Димитровском направлении военнослужащий Сергей Костецкий. По его словам, оно предназначалось для ударов по стратегическим объектам, включая Крым, пишет ТАСС.

В 2020 году в марте месяце Вооруженные силы Украины получили первый комплекс «Нептун». Где-то через полгода сформировали засекреченную 360-ю бригаду. Подразделение было создано на базе 406-й отдельной артиллерийской бригады, куда в полном составе вошел 65-й артдивизион.

Из бригады, по данным источника, запрещали переводить бойцов в штурмовые части, чтобы избежать утечки информации. Однако из-за больших потерь на фронте в 2025 году правила изменили.

На передок начали отправлять «залетчиков» — тех, кто пьет, наркоманов. Так и я попал на ноль, — рассказал Костецкий.

