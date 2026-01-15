Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 12:26

Раскрыто число сбитых за сутки украинских «Нептунов» и HIMARS

Минобороны сообщило об уничтожении двух ракет «Нептун» и одного снаряда HIMARS

Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Российская ПВО за сутки уничтожила две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, ликвидировано 265 беспилотников.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», — сказано в сообщении.

В МО отметили, что с начала СВО российские войска уничтожили 670 самолетов, 283 вертолета, более 109 тыс. дронов, 645 комплексов ПВО, свыше 27 тыс. танков и других бронемашин. Кроме того, ВС РФ ликвидировали 32 596 артиллерийских орудий и минометов, а также 51 877 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что ВС России получили преимущество над Вооруженными силами Украины за счет оснащения беспилотников «Герань» ракетами ПЗРК «Игла». Модернизированные дроны продемонстрировали способность поражать динамичные движущиеся цели и оказывать непосредственную поддержку сухопутным войскам. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

В СВР между тем заявили, что украинская ПВО, включая мобильные группы и имеющиеся в распоряжении истребители F-16, не способна эффективно перехватывать российские воздушные цели. Освоение новой техники, такой как французские самолеты «Мираж» и другие образцы вооружения, требует значительного времени и высокого уровня подготовки специалистов, добавили в ведомстве.

Нептун
HIMARS
ВСУ
ракеты
бомбы
ПВО
Минобороны
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ждем ответа»: Песков о реакции США на предложение Путина по ДСНВ
Военэксперт ответил, кого может огорчить кредит Евросоюза Украине
В Иране раскрыли жуткую тактику протестующих
Появились первые детали смерти экс-замглавы Минтруда России
Германия перестала пускать в свои воды определенные суда
Стало известно о травме застрелившего женщину в США агента ICE
«Коридор сужается»: Песков обратился к Киеву с одним предупреждением
В Кремле обвинили Зеленского в нежелании принимать ведущие к миру решения
Песков выступил с опровержением информации о миротворцах на Украине
«Действительно так»: в Кремле согласились со словами Трампа о Зеленском
В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью младенцев в Новокузнецке
Побег из больницы, продолжение «Сватов», СВО: как живет Татьяна Кравченко
Гимнастка оценила, нужно ли показывать ОИ-2026 по российскому ТВ
Ереван готов обеспечить сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью
В РПЦ дали советы, как правильно подготовиться к Крещению
Пригожин рассказал о реакции Долиной на предложенную им помощь
Боец СВО выжил на фронте благодаря «весточке» от матери
Смертельное ДТП с трамваем в Туле привлекло внимание прокуратуры
Американист объяснил обвинения Зеленского Трампом в затягивании конфликта
«Половину украдут»: военэксперт ответил, насколько ВСУ хватит кредита ЕС
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.