Раскрыто число сбитых за сутки украинских «Нептунов» и HIMARS Минобороны сообщило об уничтожении двух ракет «Нептун» и одного снаряда HIMARS

Российская ПВО за сутки уничтожила две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, ликвидировано 265 беспилотников.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», — сказано в сообщении.

В МО отметили, что с начала СВО российские войска уничтожили 670 самолетов, 283 вертолета, более 109 тыс. дронов, 645 комплексов ПВО, свыше 27 тыс. танков и других бронемашин. Кроме того, ВС РФ ликвидировали 32 596 артиллерийских орудий и минометов, а также 51 877 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что ВС России получили преимущество над Вооруженными силами Украины за счет оснащения беспилотников «Герань» ракетами ПЗРК «Игла». Модернизированные дроны продемонстрировали способность поражать динамичные движущиеся цели и оказывать непосредственную поддержку сухопутным войскам. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

В СВР между тем заявили, что украинская ПВО, включая мобильные группы и имеющиеся в распоряжении истребители F-16, не способна эффективно перехватывать российские воздушные цели. Освоение новой техники, такой как французские самолеты «Мираж» и другие образцы вооружения, требует значительного времени и высокого уровня подготовки специалистов, добавили в ведомстве.