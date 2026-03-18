В Югре упадет ступень космического аппарата В ХМАО объявили об опасности из-за падения частей ракеты при запуске с Байконура

В Кондинском районе Югры ожидается падение отделяющейся части ракеты-носителя «Союз-5», сообщила пресс-служба районной администрации. Роскосмос планирует запустить аппарат с космодрома «Байконур» 27 марта в период с 16:00 до 18:00 местного времени.

С космодрома «Байконур» запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-5». <…> [Ожидается] падение отделяющейся части ракеты-носителя, — говорится в сообщении.

Обломки, по прогнозам, упадут в юго-западной части муниципалитета — в районе рек Большая и Малая Леушинка, Самсур, Черная, Кума и вплоть до границы со Свердловской областью. В зоне возможного падения находятся населенные пункты Ягодный, Леуши, Лиственичный, Междуреченский, Мортка, Куминский.

Власти призвали жителей проявить особую осторожность. Местным жителям рекомендовано воздержаться от посещения охотничьих и рыболовных избушек.

Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-31» отстыковался от российского модуля «Поиск» МКС. По плану он войдет в плотные слои атмосферы и разрушится, а его останки упадут в южной части Тихого океана.