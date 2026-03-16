16 марта 2026 в 16:44

«Прогресс МС-31» отстыковался от МКС перед последним полетом

Грузовой корабль «Прогресс МС-31» отстыковался от российского модуля «Поиск» МКС, сообщила пресс-служба Роскосмоса. По плану он войдет в плотные слои атмосферы и разрушится, а его останки упадут в южной части Тихого океана.

В ближайшее время к освободившемуся стыковочному узлу модуля «Поиск» прибудет новый грузовой корабль «Прогресс МС-33». Его запуск на ракете «Союз-2.1а» с Байконура намечен на 22 марта.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал, что постепенный вывод с орбиты МКС начнется в 2028 году, а ее затопление запланировано на 2030 год. Российская и американская стороны поддерживают достаточно активное взаимодействие, подчеркнул он.

До этого стало известно, что командиром космического корабля «Союз МС-31» в рамках будущей миссии МКС-77 станет космонавт Олег Кононенко. Он оказался первым космонавтом, пробывшим в космосе в сумме 1000 суток, когда выполнял свою пятую миссию с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девушек из Калмыкии задержали во время рейда по поиску мигрантов
Маск назвал церемонию «Оскар» невыносимой
«По ней нет данных»: военный эксперт назвал козырь Ирана, пугающий США
«Уверен на 100%»: Grok проанализировал спорное видео с «погибшим» Нетаньяху
«Мозги должны быть»: экс-тренер «Урала» об убившем бизнесвумен футболисте
Врач перечислил опасные причины утренних отеков
У верховного лидера Ирана появился новый советник
«Брат, мы отомстим»: боевые товарищи поддержали Дацика после смерти сына
Плющенко обратился к Тутберидзе из-за перехода к ней его воспитанников
Хакамада увидела сходство Москвы с одним американским городом
Дубцова назвала причины резкого похудения
Иран разбомбил ракетные склады в Израиле и базу США в Катаре
В Госдуме высказались о недопуске в прокат фильма «Скуф»
Политолог объяснил, почему визит советников Макрона в Россию провалился
«Другого не будет»: экс-игрок поддержал Талалаева после драки в матче РПЛ
ЕС внес трех Героев России в санкционные списки
«Бутырка» подала иск к десяткам заключенных
Россиянам ответили, могут ли уволить за токсичность
Ушел из жизни один из старейших актеров МХАТ
Юрист предупредила, какие неточности в трудовой книжке сокращают пенсию
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

