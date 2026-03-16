«Прогресс МС-31» отстыковался от МКС перед последним полетом Роскосмос: корабль «Прогресс МС-31» отстыковался от МКС перед затоплением

Грузовой корабль «Прогресс МС-31» отстыковался от российского модуля «Поиск» МКС, сообщила пресс-служба Роскосмоса. По плану он войдет в плотные слои атмосферы и разрушится, а его останки упадут в южной части Тихого океана.

В ближайшее время к освободившемуся стыковочному узлу модуля «Поиск» прибудет новый грузовой корабль «Прогресс МС-33». Его запуск на ракете «Союз-2.1а» с Байконура намечен на 22 марта.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал, что постепенный вывод с орбиты МКС начнется в 2028 году, а ее затопление запланировано на 2030 год. Российская и американская стороны поддерживают достаточно активное взаимодействие, подчеркнул он.

До этого стало известно, что командиром космического корабля «Союз МС-31» в рамках будущей миссии МКС-77 станет космонавт Олег Кононенко. Он оказался первым космонавтом, пробывшим в космосе в сумме 1000 суток, когда выполнял свою пятую миссию с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года.